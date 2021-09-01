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"Верните Мендель": поступок нового пресс-секретаря Зеленского в Вашингтоне возмутил Сеть

"Верните Мендель": поступок нового пресс-секретаря Зеленского в Вашингтоне возмутил Сеть

Сергей Никифоров

Никифоров на фото подобрал ракурс так, чтобы создалось впечатление, что он держит в пальцах Монумент Вашингтона.

Новый пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров во время рабочей поездки в Вашингтон опубликовал фото на фоне Белого дома, чем спровоцировал скандал в соцсетях.

На одной из фотографий Никифоров решил покривляться. Пресс-секретарь высунул язык и подобрал ракурс так, чтобы создалось впечатление, что он держит в пальцах Монумент Вашингтона.

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на такой поступок представителя главы государства.

Ему сделали замечание, что это проявление неуважения к американской стороне.

Некоторые даже написал, чтобы вернули на эту должность Юлию Мендель, намекая, что поступок Никифорова превзошел все казусы с экс-спикером.

Ранее сообщалось, повлияет ли бэкграунд Трампа и Зеленского на отношения с США.

Смотрите специальный выпуск ТСН о результатах переговоров президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена сегодня, 1 сентября, в 22:45 на 1+1.

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