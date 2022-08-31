Верующие имеют более высокий уровень сексуального удовольствия — исследование

Около 40% мужчин сообщили, что имели десять или более сексуальных партнеров в течение своей жизни.

Люди с твердыми религиозными убеждениями имеют более высокий уровень сексуального удовлетворения.

Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в Journal of Sex Research.

По результатам Британского национального исследования сексуальных настроений и стиля жизни религиозные люди в возрасте от 18 до 59 лет обычно чаще наслаждаются друг другом в спальне.

Благочестивые замужние женщины сообщили, что имеют более удовлетворительную половую жизнь, чем неблагочестивые.

Одинокие религиозные мужчины настаивали, что они также имели очень удовлетворительную любовную жизнь, но реагировали менее благосклонно, учитывая отношение к случайному сексу.

Исследователи также обнаружили, что секс вне священного брака (случайный или без любви, что обычно запрещено для наиболее благочестивых) не считался сексуальным удовольствием как для мужчин, так и для верующих женщин.

"Связь между частотой секса и сексуальным удовольствием не однозначна", — сказал ученый Университета Эксетера Ницан Пери-Ротем.

Пол как религиозных, так и нерелигиозных людей играл немаловажную роль в том, насколько они наслаждались случайным сексом и получали удовольствие от него.

По результатам исследования наличие 10 или более сексуальных партнеров на протяжении жизни у женщин связано с меньшим удовольствием от сексуальной жизни.

С другой стороны, у мужчин нет связи между количеством сексуальных партнеров за всю жизнь и сексуальным удовольствием.

Исследование также выявило другие удивительные связи относительно типов людей, которые считают свою сексуальную жизнь хорошей.

Кроме религиозных ассоциаций, образование играет немаловажную роль в уровнях сексуальной реализации. Их анализ показал, что высокообразованные люди, как правило, меньше занимаются сексом, но — в отличие от целомудренных — не очень рады этому.

Около 40% мужчин сообщили, что имели 10 или более сексуальных партнеров в течение своей жизни по сравнению с четвертью женщин.

Сексуальное удовольствие поначалу растет с частотой сексуальных контактов, но снижается в случае хаотического секса, поэтому "слишком много" случаев интимной близости может привести к снижению уровня удовольствия от сексуальной жизни.

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