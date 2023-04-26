Весил 16 кг: женщина усадила своего кота на строгую диету и показала, как он выглядит сейчас (фото)

Лиа Даллас взяла себе Боба, когда он весил более 16 кг, что втрое превышает вес среднего кота.

Согласно WebMD Pets, домашние коты должны весить около 4,5 кг, но средний вес может изменяться в зависимости от породы, пола и телосложения.

Об этом информирует New York Post.

Женщина посадила своего питомца на строгую низкокалорийную диету и разработала для него план упражнений.

Многие люди в социальных сетях шутили, что Боб похож на Гарфилда, большого и ленивого мультяшного оранжевого кота, но Даллас любила его, несмотря на это.

"От него перехватывает дыхание, особенно когда он сидит на тебе", — пошутила она.

Женщина делится прогрессом Боба в TikTok, где у нее 35500 подписчиков. / Фото: nypost.com

Напомним, ранее сообщалось, что известный украинский кот-блогер Степан женился на своей подруге Стефании, с которой он познакомился во время эвакуации во Францию, после вторжения российских войск в Украину.

Также мы информировали, что в Новой Зеландии организаторы детских соревнований по охоте на кошек отменили мероприятие из-за негативной реакции на такой конкурс.

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