Весил 590 кг и попал в Книгу Гиннеса: в Мексике умер самый тяжелый мужчина мира

Хуан Педро Франко. Фото: Instagram/@juanpedrofrancooficial

Хуан Педро Франко, которого в свое время признали самым тяжелым человеком в мире, умер в Мексике от осложнений, вызванных почечной инфекцией. Ему было 41.

Об этом сообщило издание Mirror.

Мировое внимание Франко получил в 2017 году, когда Книга рекордов Гиннеса зафиксировала его вес — 92 стоуны (около 590 кг). Из-за тяжелого ожирения мужчина долгие годы был прикован к постели и не мог передвигаться самостоятельно. Врачи отмечали, что такая масса тела равнялась весу автомобиля Mini Cooper.

Франко умер 24 декабря в больнице штата Агуаскальентес. По словам его врача Хосе Антонио Кастанеды, за несколько дней до смерти состояние пациента резко ухудшилось — почечная инфекция вызвала системные осложнения.

Несмотря на многолетние проблемы со здоровьем, Франко пытался вернуть себе подвижность. Под наблюдением медиков он взялся за интенсивную программу похудения: придерживался средиземноморской диеты и перенес несколько бариатрических операций, в частности рукавную гастропластику и шунтирование желудка. Лечение дало результат — мужчина потерял почти половину массы тела и снова смог ходить.

Врачи отмечают, что это существенно уменьшило риски, связанные с диабетом и нагрузкой на сердце, впрочем состояние Франко все равно оставалось сложным из-за давних хронических болезней. В 2020 году он даже пережил COVID-19, несмотря на высокие риски тяжелого течения.

Франко неоднократно говорил о своем пути борьбы с ожирением, признавая, что болезнь полностью управляла его телом и лишала контроля. После операций он с облегчением вспоминал возвращение базовых возможностей — встать, налить воды, самостоятельно дойти до туалета.

Доктор Кастанеда назвал его случай одним из самых сложных в своей практике и подчеркнул, что открытость Франко помогла привлечь внимание к ожирению как к хроническому заболеванию, требующему длительного и внимательного лечения.

