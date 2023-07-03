Весила 140 кг: женщина показала обвисшую кожу на животе после экстремального похудения (фото)

Американку сравнивают с "белкой-летягой" после того, как она сбросила 82 кг и ее кожа стала дряблой и мешковатой.

Об этом пишет nypost.com.

У 27-летней Кимберли Несторик почти 5 кило избыточной кожи.

У нее был избыточный вес, сколько она себя помнила, но ее ожирение резко возросло после того, как она привыкла к еде на вынос во время пандемии. В самом тяжелом состоянии она весила 140 кг.

Кимберли Несторик до похудения / Фото: nypost.com

Кимберли сказала, что "поворотный момент" наступил после того, как она столкнулась с некоторыми проблемами в парке развлечений со своей 4-летней дочерью Эвелин.

"Я пыталась прокатиться с дочерью, но мне сказали, что я не могу, потому что ремень не налезает на меня, и это было проблемой безопасности", — пожаловалась мать, которая, как сообщается, расплакалась из-за этого испытания.

Кимберли весила 140 кг / Фото: nypost.com

В это время она решила внести изменения, чтобы "быть рядом" со своей дочерью. Стремясь похудеть, она перестала есть фаст-фуд и принялась готовить каждый прием пищи. Она также посещала спортзал четыре раза в неделю.

"Я держусь подальше от высококалорийных напитков", — сказал Несторик, которая сейчас весит 57 кг и носит маленький размер. "Я добавляю много овощей, потому что это насыщает".

Сейчас она весит 57 кг / Фото: nypost.com

Ее быстрая потеря веса повлекла неприятный побочный эффект: у нее остался избыток эластичной, похожей на брезент кожи, из-за которой, среди прочего, было тяжело носить одежду.

Кимберли похудела на 82 кг / Фото: nypost.com

"Мне приходится носить корректирующее белье каждый день", — пожаловалась она. "Мне приходится иметь дело с сыпью… Мне тяжело поддерживать чистоту".

Это также отразилось на ее личной жизни с новым бойфрендом, с которым она познакомилась шесть месяцев назад после своего эпического похудения. Она укрывала свое тело одеялами и проверяла, чтобы в комнате было темно, прежде чем заниматься сексом. Ей понадобилось два месяца, чтобы набраться смелости, чтобы заниматься любовью при свете.

"Впервые, когда он увидел меня без одежды, было очень страшно", — вспомнила она.

Кимберли Несторик / Фото: nypost.com

Несмотря на хейтеров, которые называют ее белкой-летягой, Несторик говорит, что, к счастью, ей не придется долго терпеть троллей, поскольку она планирует избавиться от лишней кожи. Сейчас она собирает деньги на операцию. Стоимость хирургического вмешательства – от 8 000 до 14 000 долларов.

Напомним, невеста похудела ради свадьбы на 27 кг и влезла в платье мечты. Она похвасталась своей трансформацией.

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