Весила более 170 кг: женщина шокировала обвисшей кожей после экстремального похудения (фото)

Жительница США Стефани Смит весила более 170 кг и носила размер XXXXL до 27 лет, прежде чем решила бросить постоянное переедание сладким и изменить свою жизнь.

Об этом пишет mirror.co.uk.

В январе в 2017 году она перенесла операцию по удалению большой части желудка. После процедуры у нее снизился аппетит, и к декабрю того же года она лишилась 57 кило.

Она начала с того, что пила протеиновые коктейли и ела курицу и овощи, а также избегала крахмалистых продуктов, таких как картофель или макароны, в течение первых нескольких месяцев.

А в результате 35-летней женщине удалось сбросить 95 кг.

Стефани Смит похудела на 95 килограммов / Фото: mirror.co.uk

Впрочем, это не обошлось без последствий. Кожа Стефани из-за экстремального похудения сильно обвисла.

Женщина собирает деньги на новую операцию по удалению лишней кожи / Фото: mirror.co.uk

"Когда я поступила в колледж, я начала набирать вес, когда у меня были какие-то личные проблемы. Я боролась с депрессией, и еда была моим любимым наркотиком. Вместо того, чтобы морить себя голодом или обращаться к наркотикам или алкоголю, я просто ела и ела. После того, как через несколько лет я разорвала плохие отношения, я захотела навсегда измениться — и это то, что я сделала… Теперь я чувствую себя прекрасно, я чувствую себя гораздо лучше в плане здоровья, и моя уверенность стала лучше. Единственное, из-за чего я не чувствую себя лучше, — это дряблая кожа. Я смирилась с тем, что люди пялятся, но я хотела бы посмотреть на себя в зеркало и быть счастливой", — поделилась американка.

Теперь женщина собирает деньги на операцию по удалению лишней кожи весом около 8 кило. Процедура стоит больше 100 тысяч долларов.

Ей нужно убрать 8 кг кожи / Фото: mirror.co.uk

Также Смит рассекретила, как сейчас питается:

Завтрак: протеиновый коктейль или кофе.

Обед: протеиновый коктейль или пол бутерброда и салат.

Ужин: стейк или курица с рисом

Перекусы: творог, белковые закуски

Напитки: кофе, газированные напитки без сахара или диетические газировки, вода.

Напомним, родимое пятно на лице женщины оказалось редким генетическим заболеванием. После лет страданий ее прооперировали и удалили нарост.

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