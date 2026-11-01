Весила более 300 кг и страдала от одиночества: невероятное превращение женщины, которая похудела почти на 200 кг

Брианна похудела на 173 кг.

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Героиня американского телешоу «Истории большого веса» Брианна в тяжелый период своей жизни весила почти 317,5 кг. Из-за избыточного веса женщина столкнулась не только с серьезными проблемами со здоровьем, но и с социальной изоляцией. Однако ему удалось кардинально изменить свою жизнь и похудеть более чем на 170 кг.

Об истории Брианны рассказывает польское издание Onet.

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Как Брианна набрала более 300 кг

Проблемы с весом у Брианны начались еще в подростковом возрасте. На ее психологическое состояние повлияло травматическое событие, после которого девушка все чаще стала находить утешение в еде.

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В то же время семейное окружение не помогало ей справиться с проблемой. Отец Брианны, служивший офицером военно-воздушных сил, пытался контролировать вес дочери с помощью строгой дисциплины, жестких диет и ограничений.

Несмотря на благие намерения отца, девушке не хватало эмпатии и тепла. Вместо эмоциональной поддержки она испытывала все большее давление, которое лишь усугубляло проблему.

До 15 лет Брианна весила около 90-100 кг. На тот момент еще можно было остановить спираль вредных привычек, но единственным человеком, пытавшимся его контролировать, был отец. Со временем ситуация вышла из-под контроля — до 20 лет Брианна весила более 135 кг и продолжала набирать вес.

В конце концов, Брианна столкнулась не только с опасностью для здоровья, но и с одиночеством. Часть родственников удалилась от нее, а девушка регулярно сталкивалась с неприятным отношением со стороны оцепления.

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Кризис в браке стал толчком к переменам

Важным переломным моментом для Брианны стал кризис в отношениях с мужем Риком. Он полюбил ее, когда у нее уже были проблемы с лишним весом, однако со временем все труднее воспринимал дальнейшее увеличение массы тела жены.

Желание спасти брак стало одной из причин, по которым Брианна решила поучаствовать в телепроекте «Истории большого веса».

Под наблюдением врача она начала длительное лечение. Важной частью этого процесса стала бариатрическая операция, которая помогла ей начать новый этап борьбы с ожирением.

Женщина постепенно меняла образ жизни, придерживалась рекомендаций медиков и демонстрировала решительность в достижении поставленных целей.

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Сколько килограммов удалось сбросить Брианне

Результаты трансформации оказались поразительными. По информации СМИ, Брианна похудела примерно на 173 кг. Если раньше ее вес достиг почти 317,5 кг, то по последним сообщениям, она весила около 90 кг.

Ранее мы писали, что суд не запретил мобилизацию мужчины весом 143 кг с тяжелыми заболеваниями.

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