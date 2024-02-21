Весит 200 кг и толщиной, как шина авто: найдена самая большая в мире змея (видео)

Самая большая змея в мире была найдена в глубинах тропического леса Амазонки.

Об этом пишет The Sun.

Она весит колоссальные 200 кг, имеет длину 8 метров и голову размером с человеческую. Эту северную зеленую анаконду нашел телеведущий, профессор Фрик Вонк в отдаленной Бразилии.

Змея гораздо больше предыдущего крупнейшего известного вида — сетчатого питона, длина которого составляет в среднем шесть метров.

До сих пор в Амазонке был обнаружен только один вид зеленой анаконды, также называемый гигантской анакондой. Северная зелёная анаконда была опубликована в исследовании в научном журнале Diversity.

Нидерландский биолог, 40-летний профессор Вонк, был снят на видео, плавая рядом с огромной анакондой.

World's largest snake has been discovered in the Amazon Rainforest: The Northern Green Anaconda measures 26 feet long and weighs 440 lbs — and its head is same size as a human's. pic.twitter.com/XlaDk0qVYt — Denn Dunham (@DennD68) 21 февраля 2024

Он сказал: "Вместе с 14 другими учеными из девяти стран мы обнаружили самый большой вид змей в мире — зеленую анаконду. Как мы все знаем из фильмов и рассказов, гигантские змеи — это на самом деле два разных вида. Зеленые анаконды, обитающие на севере своего ареала в Южной Америке, по-видимому, принадлежат к совершенно иному виду, хотя на первый взгляд они почти одинаковы, генетическая разница между ними составляет огромные 5,5%. Для сравнения: люди и шимпанзе генетически отличаются друг от друга всего на 2%".

Читайте главные новости дня:

Профессор Вонк добавил: "Мы дали новому виду латинское название Eunectes akayima, северная зеленая анаконда. Слово "akayima" происходит из нескольких языков коренных народов северной части Южной Америки и означает "большая змея". На видео вы можете увидеть самую большую анаконду, которую я когда-нибудь видел: толщиной с автомобильную шину, длиной 8 метров и весом более 200 кг и головой размером с мою голову".

Напомним, ранее ученые обнаружили самое маленькое позвоночное животное в мире. Длина взрослой особи составляет от 6,45 до 9,87 мм.

Читайте также: