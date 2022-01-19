Весит – как двухлетний ребенок: огромный кот Кефир удивляет своими размерами (фото)

Животному почти два года.

Пользователей Сети удивил своими размерами кот Кефир из России: его часто путают с собакой.

Людей удивляет, насколько большим выросло животное, пишет Daily Mail.

Хозяйка Кефира рассказала, что ее коту породы мэй-куна почти два года. Он попал к ней еще котёнком. В настоящее время животное весит 12 килограммов, но это не предел. "Для мейн-кунов нормально продолжать расти до трех лет", – сообщила Юлия.

Кот сейчас даже такой же вес, как и двухлетний ребенок. " У него есть еще одна привычка: ночью любит лезть на меня и спать. Когда он был котенком, это не доставляло мне неудобств. Впрочем, теперь он стал большим и тяжелым. Конечно, спать так тяжело", — говорит девушка.

Она рассказывает, что гуляет с животным. Прохожих удивляют размеры кота, а потому думают, что это собака. Кефир может кого-то напугать своими размерами. Впрочем, Юлия рассказала, что он очень кроток и любит, когда его гладят. Кот очень любит играть. "Это мягкий маленький котик в теле огромного зверя", – говорит Юлия.

Фото: Instagram @yuliyamnn.

К слову, мэй-кун – это порода кошек саванны. Вес самцов достигает более восьми килограммов, а самок — до более чем пяти килограммов. Длина (с хвостом) – до 120 см.

Напомним, в Сербии кот не может смириться со смертью хозяина. Животное посещает место его погребения вот уже несколько месяцев. Кот принадлежал умершему муфтию Муамеру Зукорличу. Мужчина скончался от сердечного приступа 6 ноября 2021 года. С тех пор кот находится на его могиле.

Читайте также: