Весит всего 5,3 килограмма: как выглядит самая низкая в мире женщина (фото)
Самая низкая в мире женщина имеет рост всего 63 см и весит 5,3 кг.
Джоти Амге, известная как самая маленькая женщина мира, уже много лет остается рекордсменкой Книги рекордов Гиннеса.

32-летняя женщина, страдающая редким генетическим заболеванием, попала в Книгу рекордов Гиннеса еще в подростковом возрасте. Сегодня она не только рекордсменка, но и активная инфлюенсерка, модель и актриса.
Джоти Амге родилась в Индии и с раннего возраста борется с ахондроплазией, то есть редким генетическим заболеванием, которое проявляется низким ростом. Оно связано со специфическим строением костной системы. Ее рост составляет всего 63 см, а вес — 5,3 кг.
Сейчас Джйоти Амге ведет активную деятельность в социальных сетях. На ее профиль в Instagram подписано аж 2,1 млн человек. Благодаря своей популярности она стала источником вдохновения для многих людей во всем мире, продемонстрировав, что даже серьезные ограничения здоровья необязательно становятся помехой мечтам и планам на будущее.
