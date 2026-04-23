Весит всего 5,3 килограмма: как выглядит самая низкая в мире женщина (фото)

Самая низкая в мире женщина имеет рост всего 63 см и весит 5,3 кг.

Джоти Амге / © facebook.com

Джоти Амге, известная как самая маленькая женщина мира, уже много лет остается рекордсменкой Книги рекордов Гиннеса.

Об этом пишет onet.pl

32-летняя женщина, страдающая редким генетическим заболеванием, попала в Книгу рекордов Гиннеса еще в подростковом возрасте. Сегодня она не только рекордсменка, но и активная инфлюенсерка, модель и актриса.

Джоти Амге родилась в Индии и с раннего возраста борется с ахондроплазией, то есть редким генетическим заболеванием, которое проявляется низким ростом. Оно связано со специфическим строением костной системы. Ее рост составляет всего 63 см, а вес — 5,3 кг.

Сейчас Джйоти Амге ведет активную деятельность в социальных сетях. На ее профиль в Instagram подписано аж 2,1 млн человек. Благодаря своей популярности она стала источником вдохновения для многих людей во всем мире, продемонстрировав, что даже серьезные ограничения здоровья необязательно становятся помехой мечтам и планам на будущее.

Напомним, 91-летний житель Австралии был официально признан Книгой рекордов Гиннеса самым старым мужчиной, который впервые стал дедушкой

