Весна или зима: почему 2 февраля весь мир ждет прогноз одного сурка

Каждый год в начале февраля маленький сурак "пророчит", когда придет весна. Эта веселая американская традиция имеет давние корни, собственных сурков-синоптиков в Украине и даже свой культовый фильм.

Еще до рассвета 2 февраля сотни людей собираются на холме в ожидании появления сонного грызуна. Под взгляды камер смотритель торжественно поднимает сурка над головой, и толпа замирает: увидит ли пушистый синоптик свою тень? По легенде, этот пустяк решает, когда закончится зима. Звучит шутливый вердикт – и радостная весть мгновенно разлетается по миру. Это не сцена из кино, а День сурка – давний обычай, превратившийся в народный праздник и ежегодно дающий надежду на скорую весну миллионам людей.

Древняя легенда, ставшая праздником

Традиция прогнозировать погоду по поведению животных существует с древнейших времен. Еще в Древнем Риме 2 февраля отмечали "день ежа": пробужденного зверька наблюдали – если видел тень, это предвещало дальнейший холод, если нет – приближение тепла. В средневековой Германии роль "метеоролога" исполнял барсук. Впоследствии эта примета прижилась и в христианской культуре: на Сретение 2 февраля люди примечали погоду. Верили, что солнечный день означает еще долгую зиму, а пасмурный – скорый ее конец. У кельтов существовал даже отдельный праздник Имболк в начале февраля, связанный с прогнозом прихода весны.

В конце XVIII века переселенцы из Германии привезли свои обычаи в Северную Америку. Поскольку ежи и барсуки там не водились, новыми "прогнозистами" стали сурки – местные почвенные белки. Первые упоминания о Дне сурка в США датированы 1886 годом. Именно тогда в городке Панксатони (штат Пенсильвания) положили начало ежегодному празднованию с официальным сурком-метеорологом. С тех пор каждый 2 февраля американцы утром наблюдают за пушистым предвестником весны. Со временем традиция распространилась и на соседнюю Канаду, а ныне о ней знают по всему миру.

Тень или тепло: как сурок предсказывает погоду

По поверью, все решает поведение сурка, проснувшегося после зимней спячки и вылезшего из своей норы именно в этот день. Есть два сценария:

Если утро пасмурное – сурак не видит своей тени и спокойно гуляет наружу. Это значит, что весна будет ранней , зима скоро закончится.

Если утро солнечное – сурок видит собственную тень и, испугавшись, убегает обратно в нору. В таком случае ждите еще шесть недель зимы , примерно до середины марта.

Хотя наука относится к такому прогнозу с ухмылкой, для многих людей этот веселый ритуал стал любимым развлечением в конце зимы. Сами организаторы называют сурка «самым точным метеослужащим в мире, который никогда не пропускает прогноз» , ведь он исправно «работает» каждый год в один и тот же день.

Самые известные сурки-"синоптики"

День сурка – праздник международный. В США и Канаде несколько местных грызунов-прогнозистов, вокруг которых проводят яркие фестивали. Среди самых известных можно вспомнить таких сурков:

Панксатонский Фил – штат Пенсильвания, США. Легендарный первопроходец среди сурков-метеорологов, главный герой празднования в городке Панксатон с 1887 года.

Виартонский Вилли – Онтарио, Канада. Белый альбинос-бабак, символ традиции в городе Виартон, известен своими веселыми прогнозами.

Статен-Айлендский Чак – Нью-Йорк, США. Официальный сурок мегаполиса, обитающий в зоопарке Стейтен-Айленда (его в шутку зовут Чарльз Г. Гог).

Шубенакадский Сэм – Новая Шотландия, Канада. Первым встречает рассвет 2 февраля в Северной Америке, поэтому дает первый прогноз весны.

Бальзацкий Билли – Альберта, Канада. Единственный "бабак", который на самом деле человек в костюме грызуна: такую забавную форму имеет традиция в городке Бальзак.

Бабак Джимми – Висконсин, США. Пушистый провидец из города Сан-Прери, тоже ежегодно "выступающий" перед публикой.

Генерал Борегард Ли – Джорджия, США. Южный сурак-прогнозист, которому местные жители приписывают едва ли не стопроцентную точность прогнозов.

Самый знаменитый среди всех – безусловно, Фил из Панксатони . Именно этого сурка ежегодно будят на рассвете 2 февраля члены клуба Inner Circle – люди в цилиндрах и фраках, которые заботятся о традиции. Фил живет на местной "Горе сурка" (англ. Gobbler's Knob ) и имеет почетные титулы вроде «Провидец Провидцев» и «Мудрец Мудрецов» . По легенде, он один и тот же уже более 130 лет – якобы выпивает волшебный эликсир жизни, который придает ему еще 7 лет каждый раз после прогноза. Конечно, на самом деле за это время было много преемников Фила, но для поклонников важна самая сказочная атмосфера действа.

Ежегодно на праздник в Панксатон приезжают тысячи гостей, чтобы своими глазами увидеть прогноз сурка. После выхода в 1993 году культовой комедии «День сурка» с Биллом Мюрреем количество туристов на фестивале возросло до рекордных 30 тысяч. Маленький провинциальный городок неожиданно стал мировой знаменитостью. Голливудский фильм не только прославил местную легенду, но и сделал само словосочетание "день сурка" символом бесконечной рутины. «День сурка» оказал огромное влияние на мировую культуру – название фильма превратилось в устойчивое выражение во многих языках мира, что означает монотонные повторения день за днем. Теперь 2 февраля ассоциируется не только с погодой, но и с перезагрузкой жизни: недаром герой одноименного фильма, застряв во временной петле, переосмысливает свою жизнь, проживая День сурка снова и снова.

Интересно, что с научной точки зрения точность прогнозов Фила невысока – всего около 39% совпадений с реальными погодными условиями. Но это никого не смущает: люди воспринимают прогнозы сурка скорее как веселый ритуал и повод поднять настроение в конце зимы.

Украинский сурак: своя погодная традиция

Американский День сурка настолько полюбился, что его начали отмечать и в других странах. В Украине эта традиция прижилась в первую очередь благодаря энтузиастам-естествоиспытателям. Оказывается, у нас сурок тоже издавна считался предсказателем погоды: по народным приметам, в степных районах Украины сурки просыпаются в марте. На праздник Евдокии (14 марта) они вылезали из норы, свистели три раза – и переворачивались на другую сторону до конца спячки. Наши предки в этот день следили за нашим предком.

А вот 2 февраля как день прогноза погоды в Украине появилось не так давно, зато быстро приобрело популярность. Начиная с 2004 года, биологическая станция Харьковского национального университета им. Каразина ежегодно будит своего сурка по имени Тимко, чтобы тот "навещал" приход весны. Первый харьковский сурок-метеоролог успешно наладил традицию и вышел на пенсию в 2012 году – его дело продолжил сын по кличке Тимко II, а с 2018 прогнозирует погоду Тимко III. За более чем 20 лет существования праздника на Харьковщине эти грызуны предусматривали не только погоду, но иногда отвечали на шутливые "запросы" журналистов – скажем, предвещали успех украинской сборной на Олимпиаде или даже курс доллара. Не отстает и Западная Украина: во Львове с 2009 года жил свой сурок Миша, который каждый 2 февраля предвещал весну в местном эколого-натуралистическом центре. Сейчас львовского Мишу заменила бабушка Маруся – традицию продолжают, привлекая детей и гостей города к этому веселому действу.

Интересно, что в Украине сурки иногда опережают сценарий праздника. Например, киевский сурок Викентий, проживающий в частном зоопарке под Киевом, в январе 2024 года проснулся раньше срока. Грызун вылез из своей избушки и начал гулять посреди зимы, чем удивил смотрителей и вызвал волну шуток: мол, Викентий намекает на очень раннюю весну. Несмотря на все, официальный прогноз в День сурка никто не отменял – 2 февраля украинцы традиционно обратили взгляды на Харьковщину. В тот день Тимко III в присутствии телекамер "пророчил" еще шесть недель холодов (увидел свою тень), а вот его заграничный коллега Панксатонский Фил, напротив, предсказал раннюю весну. Чей прогноз точнее на этот раз – покажет время, а пока украинцы имеют возможность сравнить две народные традиции и выбрать, в которого сурка верить больше.

Для современного человека День сурка – это, прежде всего, развлечение и зрелищное шоу. Праздничные фестивали устраивают с концертом, ярмаркой, танцами и обязательно транслируют в СМИ и соцсетях. Хотя прогнозы хвостатого метеоролога и не всегда сбываются, люди воспринимают их с ухмылкой и оптимизмом. Несмотря на случайность таких прорицаний, популярность праздника с каждым годом растет – и не только в Америке, но и в Украине. Недаром в разгар суровой зимы так хочется поверить в маленькое чудо.

