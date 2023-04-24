Веснушки женщины "растаяли" после того, как шурин облил ее кипятком во время ссоры - фото

Шарлотта Фостер получила ожоги первой и второй степени от рук брата своего жениха Бена Куина.

Родственники поссорились из-за домашней крысы и мужчина вылил на женщину кипяток. Об этом пишет ladbible.com.

Бен Куин вылил горячую воду на лицо невесты своего брата / Фото: ladbible.com

Ссора началась 4 августа в 2021 году, когда 29-летняя Шарлотта рассказала 28-летнему Бену, другому владельцу крысы, о поездке к ветеринару, которую она совершила со своим домашним грызуном Руби.

"Я вспомнила, что ветеринар дал мне лекарство для Руби, а потом он назвал меня дурой за то, что я дала лекарство крысе", — объяснила она.

Крыса Руби / Фото: ladbible.com

Они поспорили в текстовом сообщении, прежде чем Шарлотта в поисках извинений пошла к нему домой позже того же дня. Их разговор лицом к лицу о питомце неожиданно перерос в ярость, когда Бен вылил на нее кипяченую воду из чайника с криком: "Возьми это, с*ко".

"Все произошло так быстро. Вдруг я почувствовала ожоги на голове, ушах и шее. Он продолжал лить воду в течение минуты, пока я кричала, чтобы он остановился – я никогда не испытывала такой боли", – вспомнила женщина.

Мужчина продолжал лить воду на Шарлотту в течение минуты / Фото: ladbible.com

Побежав в ванную, Шарлотта прыгнула в душ, полностью одетая, и попыталась охладить свое тело холодной водой, когда мама Бена вызвала скорую помощь.

Шарлотта побежала к своей маме, где ей оказали помощь парамедики. Затем она увезла дочь домой, где ее жених, брат Бена, ждал вместе с полицией.

Шарлотта была доставлена в больницу Cumberland Infirmary Hospital в Карлайле для лечения тяжелых ожогов головы, шеи и плеч, длившихся четыре часа, прежде чем отправиться домой.

Веснушки на лице начали "таять" / Фото: ladbible.com

Через три дня ее перевели в Королевский госпиталь Виктории в Ньюкасле в специализированное ожоговое отделение. Нападение также привело к тому, что она не могла видеть левым глазом в течение 38 часов, а также оставил пузыри на груди, ухе и левом боку лица.

"Физические повреждения были ужасающими, и боль заставила меня хотеть покончить со всем этим. Я была в ужасе, когда посмотрела в зеркало, потому что мои веснушки начали менять цвет. В течение первого месяца они превратились из коричневых в черные и отпали", — поделилась жертва.

Она не могла видеть левым глазом в течение 38 часов / Фото: ladbible.com

В тот же день Бен был арестован и отпущен под залог.

После признания себя виновным в причинении тяжких телесных повреждений 10 января в этом году в Королевском суде Карлайла его приговорили к 21 месяцу тюремного заключения, а также к пяти годам запретительного судебного приказа.

Шарлотта, работающая полный рабочий день сиделкой, сказала: "До того, как все это произошло, мы были дружной семьей — даже сейчас это бессмысленно".

Шарлотта говорит, что заключение Бена "никогда не будет достаточно для психических и физических потрясений", с которыми она осталась.

"Мне до сих пор снятся ужасы обо всем этом, и такие мелочи, как выключатель чайника, могут заставить меня вздрогнуть", — сказала она.

Шарлотта надеется, что ее история покажет другим жертвам ожогов, что есть надежда.

Она сказала: "К сожалению, мы потеряли Руби в ноябре в 2021 году, она была так особенная, но я была рада, что она больше не страдает".

Напомним, женщину обидело требование соседа, подвозившего ее с мужем пять минут. Стало известно, что он попросил.

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