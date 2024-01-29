Ветеран 20 лет притворялся прикованным к колесному креслу и получил от государства более $660 000

Ветеран США утверждал, что пользовался колесным креслом в течение 20 лет. Таким образом, он обманным путем получил помощь на сумму почти 663 000 долларов.

Об этом пишет Bild.

По данным прокуратуры США, 49-летний Кристофер Штульц из Нью-Гэмпшира признал себя виновным в том, что в 2003 году дал ложные показания Министерству по делам ветеранов с целью получить 100-процентный статус человека с инвалидностью. Сумма компенсации в таких случаях сейчас составляет от 3800 до 4200 долларов в месяц, но за последние несколько лет она колебалась.

История фальшивого ветерана с инвалидностью

В январе в 2003 году Штульц заявил Министерству по делам ветеранов, что после ухода из армии больше не может двигать ногами. Затем он получил помощь. Среди них деньги на специальные автомобили и модификации транспортных средств, предназначенные для помощи ветеранам с ограниченными возможностями передвижения.

Кристофер Штульц / Фото: Antrim Elementary School

Сообщается, что в период с января 2003 года по декабрь 2022 года педагог по ошибке получил в общей сложности 662 871,77 доллара США.

Мошенничество было раскрыто, потому что его поймали на прогулке. Его несколько раз видели и снимали на видео, когда он передвигался без колесного кресла или другого средства передвижения после посещения больницы.

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В октябре в 2021 году Штульц был замечен в колесном кресле в больнице для ветеранов в Бостоне, штат Массачусетс, затем поднял его в свою машину и уехал. Затем он прогуливался по торговому центру без кресла. По словам прокуроров, с тех пор за ним несколько раз осуществлялась слежка.

Несколько человек, знавших Штульца с начала 2000-х годов, рассказали следователям, что никогда не видели его в кресле или с использованием других средств ходьбы.

Кристофер Штульц / Фото: X

В конце концов учителю ничего не оставалось, как признать ложь. 49-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы и три года условно. Его также могут обязать вернуть все мошеннические деньги.

Напомним, в Тернополе работник ритуальной службы обворовывал покойников. По дороге в морг злоумышленник снимал золотые украшения с тел умерших.

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