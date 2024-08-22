Ветеран армии стала неузнаваемой после покрытия 99,98% тела тату: фото до и после

Американка Эсперанс Люминеска Фуэрзина официально стала женщиной с наибольшим количеством татуировок и модификаций тела в истории. У нее насчитали 89 модификаций и тату, покрывающих 99,98% тела.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Украшенная с головы до ног узорами, 36-летняя ветеран армии из Бриджпорта, США, превратила свое тело в полотно, следующее теме "превращение тьмы в красоту".

Ее татуировки распространяются на ее руки и ноги, кожу головы и чрезвычайно щепетильные зоны, такие как язык, десну, склеры (белая наружная оболочка глазных яблок) и гениталии.

Ее первый рекорд, самый татуированный человек (женщина), был подтвержден в Тихуане, Мексика, 22 сентября в 2023 году.

Эсперанс Фуэрзина / Фото: GWR/Gabriel Gurrola

Эсперанс поняла, что она может стать самой татуированной женщиной в мире почти случайно. Все началось после того, как знакомый вспомнил о рекорде, что разожгло ее любопытство и побудило поискать рекорд, который нужно побить.

После быстрого исследования информации об американке и фанатке татуировок Шарлотте Гуттенберг Эсперанс поняла, что она уже давно превзошла ее рекорд. В 2017 году жительница Флориды, любительница татуировок была объявлена самой татуированной женщиной на планете, демонстрируя 98,75% своей кожи, покрытой чернилами и хитроумными узорами.

Эсперанс, родившаяся в семье военных, провела большую часть своего юношества, путешествуя по югу Соединенных Штатов. Она также проживала в Японии в течение трех лет. После этого, следуя по стопам своей семьи, она присоединилась к армии как офицер медицинской службы.

Эсперанс Фуэрзина / Фото: GWR/Gabriel Gurrola

"Сейчас я ветеран армии в отставке", – пояснила она. "Творческий поток преимущественно пришел после армии, но, возможно, его отсутствие во время службы подтолкнуло меня к этому!".

Она также справляется с болью от интенсивных сеансов татуировки посредством медитации.

"Это лишь небольшой момент для чего-то, что я могу сохранить на всю жизнь", — говорит она.

Эсперанс Фуэрзина / Фото: GWR/Gabriel Gurrola

Эсперанс сделала свой первый шаг в мир модификаций тела, когда ей был 21 год: небольшой символ, связанный с семьей ее первого партнера. Хотя первый рисунок на ее левом бедре был быстро скрыт ее третьей татуировкой, ярким и величественным фениксом, тогда она сразу поняла, что любит татуировки и хочет их больше.

Спустя почти 10 лет после первой татуировки Эсперанс стремится создать целостное произведение искусства с большими работами и модификациями тела, которые гармонично сочетаются друг с другом. Вместо того чтобы сосредотачиваться исключительно на отдельных частях, она смотрит на общую картину. Поэтому у нее также нет любимой татуировки в целом: "Моей целью в течение многих лет было движение к связности, поэтому мне нравится поток, который создается как единое целое".

Эсперанс Фуэрзина / Фото: GWR/Gabriel Gurrola

Более того, с 89 изменениями тела женщина значительно превзошла предыдущий рекорд по количеству модификаций тела — титул, который оставался непобитым более десяти лет. Эсперанс вырвала титул, сделав на 40 модификаций тела больше, чем предыдущая обладательница, мексиканка Мария Хосе Кристерна, побившая рекорд в 2012 году с 49 модификациями.

До своего первого изменения Эсперанс уже несколько раз экспериментировала с подвешиванием тела. Ее первой модификацией был раздвоенный язык в 2014 году. Через десять лет и два мировых рекорда после первого раздвоенного языка, модификации тела Эсперанс варьируются от "классического" пирсинга тела до более креативных изменений, таких как модификации растяжения тканей и татуировки на глазных яблоках и деснах.

Эсперанс Фуэрзина / Фото: GWR/Gabriel Gurrola

Она также имеет 15 подкожных имплантатов и несколько лицевых модификаций, таких как пирсинг перегородки и губ. Кроме того, американка удалила оба соска. Она ввела чернила в свой раздвоенный язык, а также в десну, и в ее коллекции есть пять лицевых имплантатов.

Некоторые из самых щепетильных областей ее тела также были изменены: 18 генитальных пирсингов и внутренние половые губы, окрашенные инъекциями чернил.

Эсперанс Фуэрзина / Фото: GWR/Gabriel Gurrola

Несмотря на то, что Эсперанс призывает людей быть добрыми и обретать счастье в своем истинном "я", она столкнулась с негативом и грубыми комментариями по поводу своей внешности.

В свободное время Эсперанс любит путешествовать: хобби, которое, конечно, повлияло на некоторые из татуировок. "Многие мои татуировки сделаны в других странах и являются воспоминаниями, которые я всегда могу взять с собой", — объясняет она.

Она любит искусство и постоянно оттачивает свои художественные навыки. "Раньше я тяготела к большим скульптурам, но сейчас я стараюсь учиться и расти, рисуя. Я всегда хочу продолжать учиться и быть креативной в каком-то смысле", — поделилась она.

Эсперанс Фуэрзина / Фото: GWR/Gabriel Gurrola

Заглядывая в будущее, Эсперанс хотела бы заняться правозащитной работой и больше участвовать в жизни местного сообщества. После активной волонтерской работы в приютах для животных и в организациях по борьбе с ВИЧ она намерена продолжать распространять свое послание доброты и принятия для менее счастливых.

Но стать рекордсменкой – это только начало пути Эсперанс. Она признается, что будущее может принести ей больше рекордов и даже неожиданных.

Эсперанс Фуэрзина / Фото: GWR/Gabriel Gurrola

"Я рассматривала только рекорды, связанные с татуировками и модификацией тела, но, возможно, я могла бы поработать над этим секретным проектом, для которого у меня есть идеи, и выйти из непредвиденного положения с совсем другим рекордом", — заинтриговала женщина.

Тем временем она уже планирует свою следующую татуировку: "Конечно, я не закончила!".

Эсперанс Фуэрзина / Фото: GWR/Gabriel Gurrola

Напомним, женщина-киборг вставила внутрь тела прах своего покойного мужа. Также она посвятила любимому еще одну модификацию.

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