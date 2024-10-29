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Ветеран расплакался, когда грабитель вернул украденное кольцо его покойной невесты (фото)

Ветеран расплакался, когда грабитель вернул украденное кольцо его покойной невесты (фото)

Ветеран расплакался, когда грабитель вернул украденное кольцо его покойной невесты (фото)

Кольцо покойного невесты ветерана / Фото: STEVE ALLEN

Он оставил загадочную записку.

Ветеран воссоединился с похищенным кольцом своей покойной невесты после того, как его вернули с таинственной запиской с извинениями.

Об этом пишет Mirror.

62-летний ветеран с Фолклендских островов Даррен Хорснелл был разорен, когда в сентябре вернулся из поездки и обнаружил, что замок его дома сломан, а сентиментальное украшение исчезло. Через социальные сети он умолял вора вернуть кольцо, лежавшее рядом с прахом его покойной партнерши Трейси Вик.

Ограбление стало еще более досадным из-за того, что оно пришлось на четвертую годовщину смерти Трейси. Но самое удивительное то, что кольцо подбросили вместе с запиской от руки, в которой было написано: "Даррен, извини", в благотворительную организацию ветеранов, где он работает волонтером.

"Когда я увидел ее, то просто расплакался на куски. Я не мог сдержаться и расплакался. Я в экстазе оттого, что кольцо снова со мной", — поделился мужчина.

Кольцо покойного невесты ветерана / Фото: STEVE ALLEN / ©
Кольцо покойного невесты ветерана / Фото: STEVE ALLEN

Грабитель также украл браслет из чистого золота, который принадлежал Трейси, iPad, шахматный набор и 2500 фунтов стерлингов наличными, которые Даррен снял, чтобы одолжить своему сыну. В своем оригинальном обращении к вору на Фейсбуке Даррен написал: "Вот сообщение для ответственного лица. Оставьте себе все остальные вещи, верните кольцо, и на этом, насколько я понимаю, все закончится".

В начале этого месяца кольцо было возвращено в благотворительный центр, где Даррен помогает другим ветеранам восстанавливаться с помощью искусства. Теперь он подозревает, что кто-то из его знакомых напал на него после того, как узнал, что он опубликовал сообщение в Facebook о том, что собирается на рыбалку, невольно обнародовав тот факт, что его дом незащищен.

Полицейские сканируют загадочную записку на наличие отпечатков пальцев и считают, что вор написал ее своей недоминантной рукой, чтобы сбить Даррена со следа. Хотя его вера в человечество восстановилась, Даррен добавил: "Это отвратительный поступок, и чем больше я думаю об этом, тем больше я подозреваю, что это был кто-то из моих знакомых".

Даррен и Трейси имели давнюю историю любви, познакомившись в начальной школе, где они влюбились в детстве в своем родном городе Лондоне. После того, как Даррен ушел на военную службу, они потеряли связь на долгие годы, пока социальные сети не воссоединили их в 2001 году. Они разожгли свою юную любовь и были готовы жениться, когда Даррен ошеломил ее шокирующим предложением руки и сердца в свой 50-й день рождения в 2012-м. Он сделал предложение, подарив обручальное кольцо с бриллиантом и аметистом, которое Трейси присмотрела в местном ювелирном магазине.

Но во время пандемии Covid в Трейси диагностировали агрессивный неизвестный первичный рак, то есть врачи не смогли найти его источник. Она скончалась в возрасте 56 лет в сентябре в 2020 году.

На своей странице в Facebook Даррен написал: "Моя вера в человеческую доброту была разрушена до тех пор, пока тысячи из вас не откликнулись на мою просьбу, не сделали больше, чем я ожидал, не рассказали об этом, несмотря на то, что меня не знали. Однако я все еще не могу поверить, что имею огромное удовольствие сообщить вам всем, что кольцо было возвращено. Я не могу подобрать слов, чтобы выразить, насколько это большая честь для меня, что так много людей помогли обеспечить возвращение кольца Трейси. Слова "спасибо" недостаточно".

Напомним, ведьма похвасталась, как наложила любовный приворот и нашла мужа. Теперь она использует магию, чтобы "избавиться от токсичных людей".

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