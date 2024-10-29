Ветеран расплакался, когда грабитель вернул украденное кольцо его покойной невесты (фото)

Ветеран воссоединился с похищенным кольцом своей покойной невесты после того, как его вернули с таинственной запиской с извинениями.

Об этом пишет Mirror.

62-летний ветеран с Фолклендских островов Даррен Хорснелл был разорен, когда в сентябре вернулся из поездки и обнаружил, что замок его дома сломан, а сентиментальное украшение исчезло. Через социальные сети он умолял вора вернуть кольцо, лежавшее рядом с прахом его покойной партнерши Трейси Вик.

Ограбление стало еще более досадным из-за того, что оно пришлось на четвертую годовщину смерти Трейси. Но самое удивительное то, что кольцо подбросили вместе с запиской от руки, в которой было написано: "Даррен, извини", в благотворительную организацию ветеранов, где он работает волонтером.

"Когда я увидел ее, то просто расплакался на куски. Я не мог сдержаться и расплакался. Я в экстазе оттого, что кольцо снова со мной", — поделился мужчина.

Кольцо покойного невесты ветерана / Фото: STEVE ALLEN

Грабитель также украл браслет из чистого золота, который принадлежал Трейси, iPad, шахматный набор и 2500 фунтов стерлингов наличными, которые Даррен снял, чтобы одолжить своему сыну. В своем оригинальном обращении к вору на Фейсбуке Даррен написал: "Вот сообщение для ответственного лица. Оставьте себе все остальные вещи, верните кольцо, и на этом, насколько я понимаю, все закончится".

В начале этого месяца кольцо было возвращено в благотворительный центр, где Даррен помогает другим ветеранам восстанавливаться с помощью искусства. Теперь он подозревает, что кто-то из его знакомых напал на него после того, как узнал, что он опубликовал сообщение в Facebook о том, что собирается на рыбалку, невольно обнародовав тот факт, что его дом незащищен.

Полицейские сканируют загадочную записку на наличие отпечатков пальцев и считают, что вор написал ее своей недоминантной рукой, чтобы сбить Даррена со следа. Хотя его вера в человечество восстановилась, Даррен добавил: "Это отвратительный поступок, и чем больше я думаю об этом, тем больше я подозреваю, что это был кто-то из моих знакомых".

Также читайте Старательный вор проникал в чужие дома, выполнял домашнюю работу и оставлял записку

Даррен и Трейси имели давнюю историю любви, познакомившись в начальной школе, где они влюбились в детстве в своем родном городе Лондоне. После того, как Даррен ушел на военную службу, они потеряли связь на долгие годы, пока социальные сети не воссоединили их в 2001 году. Они разожгли свою юную любовь и были готовы жениться, когда Даррен ошеломил ее шокирующим предложением руки и сердца в свой 50-й день рождения в 2012-м. Он сделал предложение, подарив обручальное кольцо с бриллиантом и аметистом, которое Трейси присмотрела в местном ювелирном магазине.

Но во время пандемии Covid в Трейси диагностировали агрессивный неизвестный первичный рак, то есть врачи не смогли найти его источник. Она скончалась в возрасте 56 лет в сентябре в 2020 году.

На своей странице в Facebook Даррен написал: "Моя вера в человеческую доброту была разрушена до тех пор, пока тысячи из вас не откликнулись на мою просьбу, не сделали больше, чем я ожидал, не рассказали об этом, несмотря на то, что меня не знали. Однако я все еще не могу поверить, что имею огромное удовольствие сообщить вам всем, что кольцо было возвращено. Я не могу подобрать слов, чтобы выразить, насколько это большая честь для меня, что так много людей помогли обеспечить возвращение кольца Трейси. Слова "спасибо" недостаточно".

Напомним, ведьма похвасталась, как наложила любовный приворот и нашла мужа. Теперь она использует магию, чтобы "избавиться от токсичных людей".

Читайте также: