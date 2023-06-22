Ветеринар назвал признаки того, что ваша собака приближается к смерти

Прощание со своим лучшим другом в последний раз — это то, чего не хочет ни один владелец домашнего животного, но, к сожалению, люди почти всегда переживают своих любимых питомцев.

Ветеринарный эксперт, доктор Шон МакКормак поделился физическими признаками и шагами, которые необходимо сделать для мирной и гуманной смерти домашнего любимца. Об этом пишет mirror.co.uk.

От наблюдения за изменениями в их поведении до того, чтобы они чувствовали себя максимально комфортно, вот все, что нужно знать о том, как усыпить вашего питомца.

Какие признаки того, что собака скоро умрет

Доктор МакКормак сказал: "Часто все списывают на "просто старость", хотя на самом деле они могут быть индикаторами того, что ваша собака начинает страдать или переживает более низкое качество жизни, чем мы бы хотели, чтобы она имела. Поведение, например, становится более замкнутым, меньше взаимодействует, больше спит, не получает удовольствия от игр или других занятий, к которым они привыкли, или не хочет совершать длительные прогулки, а также физические симптомы, такие как попытки встать или преодолеть большие расстояния, выйти из машины или подняться по лестнице. Это все может быть признаком боли, но также может быть и то, что они просто плохо чувствуют себя или больше не наслаждаются жизнью".

У животного меняется поведение / Фото: Unsplash

Шон добавил, что важно работать с ветеринаром, как только вы заметите эти изменения. По его словам, очень часто есть вещи, которые можно сделать, чтобы облегчить боль или решить какие-либо проблемы и сохранить качество жизни гораздо дольше, чем если бы эти вещи игнорировались.

Как подготовиться к прощанию

"Во-первых, поговорите со своей командой ветеринаров о возможных временных масштабах, когда и как выбрать подходящее время, чтобы рассмотреть вопрос об эвтаназии или усыплении. Ветеринары хорошо обучены оценке благосостояния домашних животных и могут рассказать вам, что вам нужно делать с вашим питомцем", – сказал ветеринар.

Врач посоветовал проводить время с любимцами, баловать их, особенно в последние дни, но самое главное, обустроить максимальный комфорт.

Что на самом деле происходит во время эвтаназии

"Проще говоря, это передозировка анестетика, поэтому ваш питомец теряет сознание и не просыпается", — пояснил доктор МакКормак. "Эвтаназия буквально означает "хорошая смерть", поэтому цель всегда состоит в том, чтобы сделать ее максимально безболезненной и без стресса. В большинстве случаев это инъекция в вену на ноге вашего питомца, иногда с предварительной инъекцией седативного средства, если они немного взволнованны. Единственная немного неприятная часть — это небольшая царапина от вонзающейся в кожу иглы. Сама инъекция безболезненна, но у некоторых домашних животных может возникнуть головокружение или слабость, когда они теряют сознание и издают шум. Это не неприятно, они просто испытывают немного странное ощущение, возможно даже приятное, но сбивает с толку, когда препарат начинает действовать. А потом их сердцебиение и дыхание замедляются, и они умирают".

Ветеринар добавил, что после этого их мочевой пузырь может опуститься, или их тело может сделать один или два глубоких вздоха, что может вызвать тревогу у владельца. Впрочем, по его словам, это признак того, что они скончались.

"Вы можете остаться с ними, но если это слишком сложно для вас, не беспокойтесь. Ваша ветеринарная команда будет относиться к ним с максимальной добротой и уважением и будет разговаривать с ними", — поделился он.

Напомним, ранее ветеринары назвали 7 самых распространенных в доме продуктов, которые токсичны для собак. Среди них – виноград и лук.

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