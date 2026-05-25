Ветеринар поделился топ-10 самых здоровых пород собак

Топ-10 пород собак с «железным» здоровьем

Реклама

Выбор четырехлапого друга — это большая ответственность. Некоторые популярные породы, к сожалению, генетически подвержены хроническим болезням, что заставляет владельцев проводить выходные в ветеринарных клиниках. Ветеринар назвал 10 самых здоровых пород собак с меньшим количеством проблем со здоровьем.

Об этом пишет Mirror.

При выборе собаки характер и внешность часто являются центральным фактором, но здоровье имеет не меньшее значение. Хотя каждая собака уникальна благодаря своей генетике, ответственным стандартам разведения и историческим рабочим ролям. Поэтому некоторые породы обычно более выносливы, чем другие.

Реклама

Это может помочь потенциальным владельцам принимать обоснованные решения и планировать возможные будущие потребности в уходе. Расходы на корм, прививки, игрушки и неизбежные визиты к ветеринару могут быстро накапливаться, оставляя ваш кошелек значительно пустее.

По словам ветеринаров, если вы хотите минимизировать визиты в ветбольницу и ищете выносливого компаньона, следует обратить внимание на этот список.

Австралийская пастушья собака (австралийский скотник или австралийский кеттл дог)

Австралийская пастушая собака — искусственно выведенная порода в Австралии, первоначально для перегона скота на большие расстояния в самых сложных погодных условиях Австралийского континента. В XIX веке австралийские фермеры нуждались в выносливых умных собаках, которые помогали бы им в управлении и перегоне коров и овец.

Эти рабочие собаки имеют запас энергии и нуждаются в хозяине, у которого достаточно времени, чтобы истощить их прогулками, но они от природы не подвержены болезням. Они выносливы и получают большую пользу от активного образа жизни. Поэтому если вы любите лежать на диване, вместо пробежек — эта собака не для вас.

Реклама

© Википедия

Бордер-колли

Еще одной породой, известной своим крепким здоровьем, является бордер-колли. Эти собаки не только входят в число самых умных пород, но и их пристрастие к работе и физической активности означает, что у них гораздо больше шансов оставаться здоровыми на протяжении всей жизни.

Австралийская овчарка

Следующей в списке еще одна австралийская порода — австралийская овчарка. Эти потрясающие собаки славятся своей красивой шерстью, и, как рабочие собаки, их разводят выносливыми.

© Википедия

Сибирский хаски

Хаски могут быть достаточно требовательными — их густая двойная шерсть нуждается в регулярном уходе, чтобы поддерживать ее в идеальном состоянии, но они также являются одними из самых здоровых.

Выведенные для холодного климата и тяжелых физических задач хаски эволюционировали в естественно сильную и выносливую породу.

Реклама

В то же время, сибирские хаски, хотя и известные своей выносливостью и преданностью, нуждаются в значительной физической активности — не менее двух часов в день. Без достаточной нагрузки они будут делать пакости и могут разнести вам дом.

Басенджи

Эти необычные собаки не только здоровая, но и тихая порода. Из-за строения голосовых связок эта рабочая порода физически не может лаять, что делает ее идеальной для ищущих молчаливого компаньона.

Оконное стекло

Эти собаки — древняя порода, известная своим отличным здоровьем благодаря сильной генетике. Характерный лисьий вид и относительно компактный размер делают их популярными.

Бигль

Бигли — еще одна оживленная порода, изначально выведенная для охоты, способствующая тому, что они являются одними из самых здоровых собак. Как активные охотничьи собаки, беглые остаются в форме, что способствует их общему крепкому здоровью.

Реклама

Лабрадор-ретривер

Лабрадоры — любимцы семьи благодаря своему теплому и ласковому нраву, а также относительно выносливые породы. Хотя им нужно сбалансированное питание и много регулярных физических упражнений для подлинного процветания, им нужен определенный уход, чтобы предотвратить проблемы с суставами, которые со временем могут стать серьезными.

© Associated Press

Кокер-спаниель

Эти компактные собаки популярны и здоровы, поскольку их меньший рост делает их менее подверженными развитию определенных заболеваний. Однако их уши нуждаются в частом уходе, чтобы предотвратить инфекции.

Собаки смешанных пород

Ветеринары объяснили, что гибридные породы (или как их называют в народе «дворняжки»), такие как лабрадудли (метис лабрадора-ретривера и пуделя), часто извлекают пользу от «гибридной силы». Это означает, что их генетическое разнообразие снижает риск наследственных заболеваний.

Ранее кинолог сказал, кому категорически нельзя заводить собаку.

Реклама

Новости партнеров