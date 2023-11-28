Ветеринар установил племяннице между лопатками микрочип: зачем ей это сделали

Девушка пожаловалась, что ее мама, чрезмерно ее опекающая, вживила ей микрочип, как домашнему питомцу, когда она была еще маленькой.

Об этом пишет Daily Mail.

"Я прощающий человек. Более снисходительный, чем многие люди", — написала 17-летняя девушка на Reddit. "И даже я сильно возмущена решением моей мамы".

Подросток утверждала, что ее дядя, ветеринар, вставил чип ей под кожу между лопатками, когда она была ребёнком. Это то же самое место, где ветеринары обычно чипируют собак и кошек.

"Я думаю, моя мама хотела получить больше страховок, и для нее это был один из наиболее очевидных вариантов", — написала она.

Девушка добавила, логика ее матери заключалась в том, что если ее ребенок когда-нибудь потеряется, полиция сможет просканировать чип и найти контактную информацию родителей. Сама она не помнит, как ей имплантировали чип, но это отражено в ее медицинских записях.

Многие пользователи отмечали, что, если власти не узнают, что у нее есть чип, мало кто когда-нибудь подумает сканировать ребенка на наличие микрочипа. "На мой взгляд, это достаточно иррационально", – сказала она комментаторам. "У него есть базовая информация, но я не знаю точно сколько именно".

Насколько ей известно, чип содержит только ее имя и имена родителей и информация на чипе не обновлялась с момента установки. Она утверждала, что ее никогда не сканировали, чтобы это проверить.

Ветеринарные микрочипы размером с рисовое зерно обычно содержат только серийный номер, который можно найти в базе данных для получения дополнительной информации о владельце, например, номера телефона и адреса.

Также читайте Самое отдаленное почтовое отделение в мире ежегодно нанимает работников для подсчета пингвинов

Большинство компаний, продающих чипы, взимают регулярную плату за хранение этой информации в своей базе данных. Но даже если владелец чипа не обновлял подписку, самая главная информация, такая как его имя, должна быть легко доступна, если кто-то отсканирует чип.

Один из комментаторов отметил, что примерно в то время, когда девушка была младенцем, микрочипирование детей стало горячей темой в новостях.

Многие пользователи отметили проблемы с безопасностью, если просканирует чип злоумышленник. Но из-за небольшого количества содержащейся в нем информации маловероятно, что кто-то сможет им воспользоваться. И, к счастью, такой маленький чип не может содержать GPS-трекер.

Также пользователи возмутились, что такой выбор был нарушением ее прав, даже если она была ребенком. Девушка согласилась, но отметила, что не "одержима этим": "Это просто какая-то легкая враждебность".

Также читайте Спасли жизнь: сыновья отдали своему больному отцу почку и печень

Однако чип действительно заставляет ее чувствовать себя по-другому, призналась она.

Пользователь не назвала свою родную страну, но в большинстве стран ветеринарам запрещено лечить людей. К примеру, в Нью-Йорке юридическое определение ветеринарной практики "содержит каждое живое существо, кроме человека". Это определение одинаково во всех штатах США.

И хотя некоторые компании разработали чипы, которые люди могут использовать для хранения небольших объемов данных или открывания дверей, ветеринарные микрочипы не одобрили органы регулирования пищевых продуктов и лекарств для использования людьми.

Однако девушка не собирается обращаться в полицию или предупреждать ветеринарные органы, сказала она. Подросток добавила, что не хочет, чтобы у ее дяди отозвали лицензию.

Некоторые комментаторы спрашивали, может ли чип создать проблемы во время медицинских процедур, поскольку пирсинг и другие металлические имплантаты могут сместиться или вырваться под действием мощных магнитов в аппарате МРТ. Вмешался профессор ветеринарной медицины и сказал, что крошечное устройство не должно создавать никаких проблем.

Также читайте Женщина пожаловалась, как муж ушел домой со своей мамой в их первую брачную ночь

Прочитав все комментарии к ее посту, автор сказала, что в какой-то момент таки достанет чип: "Я обязательно поговорю об этом со своим врачом".

Она также отметила, что, вероятно, испытывает "огромное чувство садистского удовольствия", когда ей исполнится 18 лет и она выбросит GPS-трекер, который ее мать положила в ее машину. "Я люблю свою маму, несмотря на ее недостатки, но это нелегко".

Напомним, бабушка проснулась в ужасе после операции с новой грудью и ягодицами, о которых не просила. Она хотела только убрать обвисшую кожу.

Читайте также: