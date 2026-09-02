Ветеринары назвали 11 самых здоровых пород собак: некоторые из них вас удивят

Самые здоровые породы собак: ветеринары назвали 11 / © Associated Press

Реклама

Некоторые породы собак реже страдают от определенных заболеваний и могут прожить долгую активную жизнь. Ветеринары назвали 11 пород и типов собак, которые в целом отличаются крепким здоровьем и выносливостью.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

Реклама

В то же время эксперты отмечают: порода сама по себе не гарантирует животному отсутствия проблем со здоровьем. На состояние собаки влияют генетика, образ жизни, питание, физическая активность, уход и другие факторы.

Реклама

«Каждое животное уникально, и на здоровье собаки влияет множество факторов», — пояснила медицинский директор IndeVets, доктор ветеринарной медицины Кимберли Нельсен.

По её словам, утверждение о том, что одна порода «здоровее» другой, не стоит воспринимать буквально, ведь даже в пределах одной породы состояние отдельных животных может существенно различаться.

Главный ветеринар Американского кинологического клуба (AKC) доктор Джерри Кляйн также отметил, что рак, артрит, аллергии и ряд других проблем могут возникать как у породистых собак, так и у метисов. В то же время представители некоторых пород менее подвержены отдельным заболеваниям, в частности диабету или идиопатической эпилепсии.

Какие породы собак ветеринары считают одними из самых здоровых

Той-пудель. Мелкие собаки, как правило, живут дольше, чем представители крупных и гигантских пород. Той-пудели славятся долголетием, хотя у них могут возникать ортопедические проблемы, в частности с коленными суставами.

Папийон. Еще одна небольшая порода, представители которой могут оставаться активными даже в почтенном возрасте. По словам Кляйна, папийоны хорошо показывают себя в аджилити и других видах собачьего спорта.

Австралийская пастушья собака. Эту породу выводили для работы с крупным рогатым скотом, поэтому её представители отличаются выносливостью и спортивным телосложением. При правильном разведении у них сравнительно редко встречаются ортопедические проблемы. В то же время таким собакам необходимы значительные физические нагрузки и умственная стимуляция.

Бордер-колли. История пастушьей породы также отразилась на её выносливости. Бордер-колли активны, умны и нуждаются в большом количестве движения. Они хорошо приспособлены к интенсивным физическим нагрузкам и собачьему спорту.

Афганская борзая. Кляйн относит её к древним породам, сформировавшимся ещё задолго до появления современной ветеринарной медицины. На протяжении веков такие собаки приспосабливались к сложным условиям существования.

Фараонская собака. Еще одна древняя охотничья порода, представители которой исторически должны были быть сильными и выносливыми для выживания и выполнения своих задач.

Сальюки. Эта древняя порода формировалась как быстрая и сильная охотничья собака. Её физические особенности также связаны с географическими условиями происхождения. Салюки преданны семье, однако могут настороженно относиться к незнакомцам.

Чихуахуа. Несмотря на крошечные размеры, эти собаки часто живут более десяти лет. С возрастом у них могут развиваться катаракта и заболевания митрального клапана. Также возможен вывих коленной чашечки, однако, по словам Нельсена, это состояние часто удаётся контролировать без значительного ухудшения качества жизни животного.

Гаванский бишон. Представители этой небольшой породы также известны долголетием. По данным PetMD, средняя продолжительность их жизни составляет примерно 14–16 лет.

Цвергшнауцер. Миниатюрные шнауцеры обычно живут около 12–15 лет. В то же время они могут быть склонны к ожирению, поэтому важны достаточная физическая активность и сбалансированное питание.

Собаки смешанных пород. Метисов Нельсен также относит к самым здоровым собакам. По её словам, они нередко наследуют благоприятные характеристики родительских пород, а ветеринары статистически отмечают у этой группы меньшее количество заболеваний.

Напомним, что ласковый характер, способность адаптироваться и любовь к людям могут сделать собаку прекрасным домашним компаньоном. Эксперты назвали шесть пород, обладающих этими качествами.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров