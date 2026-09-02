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Категория
Курьезы
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Ветеринары назвали 11 самых здоровых пород собак: некоторые из них вас удивят

От крошечных чихуахуа до выносливых пастушьих собак — некоторые породы славятся долголетием и крепким здоровьем. Ветеринары назвали 11 из них.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Самые здоровые породы собак: ветеринары назвали 11

Самые здоровые породы собак: ветеринары назвали 11 / © Associated Press

Некоторые породы собак реже страдают от определенных заболеваний и могут прожить долгую активную жизнь. Ветеринары назвали 11 пород и типов собак, которые в целом отличаются крепким здоровьем и выносливостью.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

В то же время эксперты отмечают: порода сама по себе не гарантирует животному отсутствия проблем со здоровьем. На состояние собаки влияют генетика, образ жизни, питание, физическая активность, уход и другие факторы.

«Каждое животное уникально, и на здоровье собаки влияет множество факторов», — пояснила медицинский директор IndeVets, доктор ветеринарной медицины Кимберли Нельсен.

По её словам, утверждение о том, что одна порода «здоровее» другой, не стоит воспринимать буквально, ведь даже в пределах одной породы состояние отдельных животных может существенно различаться.

Главный ветеринар Американского кинологического клуба (AKC) доктор Джерри Кляйн также отметил, что рак, артрит, аллергии и ряд других проблем могут возникать как у породистых собак, так и у метисов. В то же время представители некоторых пород менее подвержены отдельным заболеваниям, в частности диабету или идиопатической эпилепсии.

Какие породы собак ветеринары считают одними из самых здоровых

  • Той-пудель. Мелкие собаки, как правило, живут дольше, чем представители крупных и гигантских пород. Той-пудели славятся долголетием, хотя у них могут возникать ортопедические проблемы, в частности с коленными суставами.

  • Папийон. Еще одна небольшая порода, представители которой могут оставаться активными даже в почтенном возрасте. По словам Кляйна, папийоны хорошо показывают себя в аджилити и других видах собачьего спорта.

  • Австралийская пастушья собака. Эту породу выводили для работы с крупным рогатым скотом, поэтому её представители отличаются выносливостью и спортивным телосложением. При правильном разведении у них сравнительно редко встречаются ортопедические проблемы. В то же время таким собакам необходимы значительные физические нагрузки и умственная стимуляция.

  • Бордер-колли. История пастушьей породы также отразилась на её выносливости. Бордер-колли активны, умны и нуждаются в большом количестве движения. Они хорошо приспособлены к интенсивным физическим нагрузкам и собачьему спорту.

  • Афганская борзая. Кляйн относит её к древним породам, сформировавшимся ещё задолго до появления современной ветеринарной медицины. На протяжении веков такие собаки приспосабливались к сложным условиям существования.

  • Фараонская собака. Еще одна древняя охотничья порода, представители которой исторически должны были быть сильными и выносливыми для выживания и выполнения своих задач.

  • Сальюки. Эта древняя порода формировалась как быстрая и сильная охотничья собака. Её физические особенности также связаны с географическими условиями происхождения. Салюки преданны семье, однако могут настороженно относиться к незнакомцам.

  • Чихуахуа. Несмотря на крошечные размеры, эти собаки часто живут более десяти лет. С возрастом у них могут развиваться катаракта и заболевания митрального клапана. Также возможен вывих коленной чашечки, однако, по словам Нельсена, это состояние часто удаётся контролировать без значительного ухудшения качества жизни животного.

  • Гаванский бишон. Представители этой небольшой породы также известны долголетием. По данным PetMD, средняя продолжительность их жизни составляет примерно 14–16 лет.

  • Цвергшнауцер. Миниатюрные шнауцеры обычно живут около 12–15 лет. В то же время они могут быть склонны к ожирению, поэтому важны достаточная физическая активность и сбалансированное питание.

  • Собаки смешанных пород. Метисов Нельсен также относит к самым здоровым собакам. По её словам, они нередко наследуют благоприятные характеристики родительских пород, а ветеринары статистически отмечают у этой группы меньшее количество заболеваний.

Напомним, что ласковый характер, способность адаптироваться и любовь к людям могут сделать собаку прекрасным домашним компаньоном. Эксперты назвали шесть пород, обладающих этими качествами.

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