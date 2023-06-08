Ветеринары назвали 7 самых распространенных в доме продуктов, токсичных для собак

Ветеринары составили список опасных для собак продуктов, многие из которых находятся в каждом доме.

Видео TikTok, которое было загружено The Upper Canada Animal Hospital, стало вирусным, набрав более 75,5 миллионов просмотров.

В ролике членам команды задают один вопрос: "Какая вещь токсична для собак?".

Они назвали авокадо, чеснок, лук, виноград, шоколад, жевательную резинку или что угодно с заменителем сахара и ибупрофен.

Подпись призвала зрителей: "Обязательно проведите исследование, прежде чем давать вашей собаке новую еду, и свяжитесь с вашим ветеринаром, если она съест то, чего не должна".

Виноград может повлиять на почки собаки, а в некоторых случаях может привести к отказу органов. Изюм также может иметь такой же эффект. Шоколад, основной ингредиент которого какао, содержит опасный для жизни теобромин. Если собака проглотит его, увеличится частота сердечных сокращений. Жвачка или что-то с ксилитом может вызвать свертываемость крови и печеночную недостаточность.

Владельцы домашних животных прокомментировали видео, поделившись своим удивлением по некоторым пунктам списка.

Виноград? Я все время даю своей собаке виноград

Я не знал о чесноке и луке

Напомним, Сеть растрогало видео собаки, которая перелезла через стену приюта для животных к своей подруге. Они – неразлучные друзья.

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