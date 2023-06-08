Категория
Курьезы
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ветеринары назвали 7 самых распространенных в доме продуктов, токсичных для собак

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
752
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ветеринары назвали 7 самых распространенных в доме продуктов, токсичных для собак

Ветеринары назвали 7 токсичных продуктов для собак / Фото: Credits

Среди них – виноград и лук.

Ветеринары составили список опасных для собак продуктов, многие из которых находятся в каждом доме.

Видео TikTok, которое было загружено The Upper Canada Animal Hospital, стало вирусным, набрав более 75,5 миллионов просмотров.

В ролике членам команды задают один вопрос: "Какая вещь токсична для собак?".

Они назвали авокадо, чеснок, лук, виноград, шоколад, жевательную резинку или что угодно с заменителем сахара и ибупрофен.

Подпись призвала зрителей: "Обязательно проведите исследование, прежде чем давать вашей собаке новую еду, и свяжитесь с вашим ветеринаром, если она съест то, чего не должна".

@ucahteam A málo mysli, že jsou toxické pro dogs! Чтобы рассматривать после того, как вы едете в вашей жизни, свежие деньги и пользоваться вашим ветеринарным врачом, если они захотят, чтобы они должны были. #fyp #vetmed #veterinary #rvt #va #veterinarian #toxicfoodsfordogs ♬ original sound — UCAH команда

Виноград может повлиять на почки собаки, а в некоторых случаях может привести к отказу органов. Изюм также может иметь такой же эффект. Шоколад, основной ингредиент которого какао, содержит опасный для жизни теобромин. Если собака проглотит его, увеличится частота сердечных сокращений. Жвачка или что-то с ксилитом может вызвать свертываемость крови и печеночную недостаточность.

Владельцы домашних животных прокомментировали видео, поделившись своим удивлением по некоторым пунктам списка.

  • Виноград? Я все время даю своей собаке виноград
  • Я не знал о чесноке и луке

Напомним, Сеть растрогало видео собаки, которая перелезла через стену приюта для животных к своей подруге. Они – неразлучные друзья.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
752
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация