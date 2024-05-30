Ветеринары помогли коту похудеть необычным способом: к чему пришлось привыкнуть животному

Кот Моисей из Великобритании выполняет физические упражнения на особой беговой дорожке, благодаря чему худеет примерно на 200 граммов в месяц,

Британские ветеринары из клиники Avonvale Vet Centres похвастались успехами своего пациента с избыточным весом. 9-летний кот Моисей, весивший почти 9,7 кг, за три месяца похудел на 600 граммов и стал настоящим ценителем водных процедур.

Об этом пишет BBC.

В ветклинике отметили, что такие темпы похудения – это большой прогресс для кота, владелец которого безрезультатно держал своего любимца на диете, прежде чем обратиться к врачам.

"Наши достижения с Моисеем вызвали волну восхищения по всему миру! История успеха получила резонанс, а международные СМИ освещали наш случай лечения кота с избыточным весом с помощью гидротерапии", – рассказала врач Оливия Стоукс.

Чтобы помочь коту похудеть, ветеринары решили приучить кота ходить на специальной беговой дорожке для животных, расположенной в резервуаре с водой. Такой тренажер обычно используют для собак, но большинство кошек не любят воду.

Оливии Стоукс удалось преодолеть естественный страх животного и приучить кота к водным упражнениям. Сначала Моисей научился ходить по дорожке без воды, а затем ее постепенно начали добавлять в резервуар. Теперь, когда Моисей не испытывает дискомфорта от пребывания в воде, ее уровень поднимают настолько, чтобы в конце процедуры животное могло плавать несколько минут.

"Важно то, что форма его тела явно меняется, поскольку он теряет жир и наращивает мышцы. Он также гораздо активнее дома и в целом чувствует себя гораздо лучше", – рассказала ветеринарный врач.

Напомним, кот-соня получил научную степень в университете Вермонта. Животное по имени Макс Доу ходит в университет, как на работу, и уже четыре года является любимцем студентов и преподавателей.

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