Вьетнамский коммунист в Лондоне полакомился "золотым стейком" стоимостью почти 2 тысячи долларов: видео

Жители Вьетнама в среднем зарабатывают около 150 долларов в месяц.

Министр общественной безопасности Вьетнама То Лам, посетивший климатический саммит ООН в Глазго (Великобритания), побывал в лондонском ресторане Nsur-Et, где отведал фирменный "золотой стейк" от здешнего шеф-повара.

Как сообщает The Daily Mail, чиновник-коммунист попал на видео, опубликованное затем в TikTok этого ресторана.

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На опубликованных кадрах турецких повар Нусрет Гекче в артистической и экстравагантной манере готовит кусок мяса, усыпанный золотой пудрой, стоимостью 1450 фунтов стерлингов (около 2 тысяч долларов США). Затем он отрезает кусочек мяса и с ножа кормит им вьетнамского министра.

Видео, по-видимому, по требованию вьетнамской стороны было быстро удалено из TikTok, но стало вирусным во Вьетнаме, где люди в среднем зарабатывают за месяц всего около 150 долларов.

Пользователи соцсетей подвергли критике экстравагантную трапезу министра, чье ведомство следит за инакомыслящими и оппозиционными активистами.

Вьетнамцы назвали верхом отвратительного безразличия поедания фантастически дорого стейка в то время, когда миллионы людей погибают от коронавируса. Некоторые интересовались, откуда у министра такие деньги, ведь стейк стоит больше, чем годовая зарплата большинства вьетнамцев.

Напомним, украинцы тратят половину зарплаты на еду, но, согласно последним исследованиям Программы окружающей среды объединенных наций, среднестатистическая украинская семья ежегодно выбрасывает 76 килограммов пищи в мусорку.

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