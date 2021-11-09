Ветровую электростанцию признали вредной для здоровья: супруги получат более 100 тысяч евро компенсации

Ветровую электростанцию признали вредной для здоровья: супруги получат более 100 тысяч евро компенсации

Французский суд признал, что пара страдала от "турбинного синдрома".

Бельгийская пара, проживающая во Франции, пожаловалась на вред своему здоровью, поскольку жила вблизи ветряной электростанции. Суд в Тулузе присудил им компенсацию в размере 110 тысяч евро.

Как сообщает The Guardian, это первый подобный случай в судебной практике.

В исковом заявлении Кристель и Люк Фокерт, живущие на юге Франции, утверждали, что в течение двух лет испытывали проблемы со здоровьем — их донимала головная боль, бессонница, они испытывали недомогание и депрессии. По их словам, причиной стали шесть ветрогенераторов, расположенные примерно в 700 метрах от их дома.

"Как будто стиральная машина постоянно крутится", — описывали они свои ощущения от пребывания рядом с ветряными электрогенераторами. Через два года они сменили место жительства и тогда проблема исчезла.

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Суд первой инстанции подтвердил, что ветровая электростанция создает шумовое загрязнение, но оно находится в пределах нормы, и отказал в удовлетворении иска. Проблем со здоровьем у супругов врачи не обнаружили, однако судебно-медицинские эксперты утверждали, что ранее исследователи выявляли случаи так называемого "турбинного синдрома".

В конце концов, апелляционный суд в Тулузе встал на сторону семьи Фокерт. Турбинооператоры, энергетические компании Sasu, Margnes Energie и Sasu Singladou Energie должны выплатить им 110 000 евро в качестве компенсации. Компании заявили, что не планируют оспаривать приговор.

Напомним, в Великобритании с помощью целенаправленного взрыва снесли гигантские сооружения угольной электростанции Eggborough, которая была закрыта для уменьшения вредных выбросов.

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