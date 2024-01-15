Везли на кремацию: мужчина "ожил", когда машина наехала на выбоину (фото)

Выбоины на дорогах Индии, над которыми смеются местные, стали в буквальном смысле спасением для 80-летнего мужчины.

Об этом пишет NDTV.

Объявленное врачами мертвым, "тело" Даршана Сингха Брары везли из Патиалы в его дом неподалеку от Карнала, где уже собрались родственники, разложившие пищу и подготовившие дрова для его похорон. Впрочем, когда машина скорой помощи наехала на выбоину, Даршан "ожил".

Семья Брара рассказала, что его внук, который был с ним в карете "скорой", заметил, что он пошевелил рукой, и, почувствовав сердцебиение, попросил водителя направиться в ближайшую больницу. Местные врачи констатировали его живым.

80-летний мужчина с болезнью сердца сейчас проходит лечение в больнице Карнала, где его состояние оценивается как критическое. Семья назвала произошедшее чудом и теперь надеется на скорейшее выздоровление.

Даршан Брар в больнице / Фото: NDTV.com

Один из внуков Брара, Балван Сингх, рассказал, что 80-летний мужчина болел несколько дней, и его брат отвез дедушку на лечение в больницу недалеко от его дома в Патиале.

Балван сказал, что мужчина находился на искусственной вентиляции легких четыре дня, а в четверг утром врачи сказали, что его сердцебиение остановилось. Его отключили от аппарата и объявили мертвым.

"Мой брат из Патиалы сообщил нам около 9 часов утра в четверг о смерти нашего дедушки, и он вез его в Ниссинг (приблизительно за 100 км) на машине скорой помощи для его отпевания. Мы сообщили нашим родственникам и другим местным жителям, которые его знали. И они уже собрались, чтобы оплакать его. Была установлена палатка и приготовлена пища для скорбящих. Мы также получили дрова для кремации", – сказал Балван.

Когда машина скорой помощи была у села Дханд, штат Харьяна, она сильно врезалась в выбоину, и внук заметил, что Брар пошевелил рукой. Шокированный, он проверил пульс и, почувствовав его, повез 80-летнего мужчину в ближайшую больницу.

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Семья сообщила, что медики подтвердили, что Брар жив и дышит, а затем направили его в больницу города Ниссинг, откуда его доставили в больницу Равал в Карнале.

"Это чудо. Теперь мы надеемся, что мой дедушка скоро поправится. Все собравшиеся, чтобы оплакать его смерть, поздравили нас, и мы попросили их принести приготовленную пищу. Это Божья благодать, что он теперь дышит, и мы надеемся, что он поправится", — сказал он.

Врач Нетрапал из больницы Равал сказал: "Мы не можем сказать, что пациент умер. Когда его привезли к нам, он дышал, имел кровяное давление и пульс. Мы не знаем, что произошло в другой больнице, была ли это техническая ошибка, или что-то еще. Семья сказала, что он был на аппарате искусственной вентиляции легких в Патиале четыре дня, но теперь он дышит самостоятельно, он все еще в критическом состоянии и находится в отделении интенсивной терапии. Дыхание затруднено, потому что у него инфекция в груди".

Напомним, летом в Эквадоре женщина чудом ожила в гробу перед похоронами. Родные уже готовились похоронить ее.

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