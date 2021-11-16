Видео спасения прохожими упавшей с балкона собаки стало вирусным в Сети

Песик по кличке Пипо запутался в растении и чуть не разбился, упав с балкона. Его спасли прохожие.
В испанской провинции Аликанте толпа прохожих с помощью одеяла спасла собаку, которая упала с балкона многоквартирного дома в городе Новелда.
Об этом сообщает Telecinco.
Отмечается, что собачка по кличке Пипо находилась на балконе второго этажа, когда запуталась в растении. Ее лай услышали прохожие.
"Я живу в Новелде, и я находился на месте с друзьями, которые без колебаний принесли одеяла, чтобы помочь собаке", – рассказал автор видеоролика Мануэль Мартинес.
Вскоре местные жители развернули под балконом два одеяла, надеясь поймать испуганную собачку. В конце концов, Пипо упал на одно из них.
"Прошло около 20 минут с тех пор, как мы поняли, что он балансирует на балконе, до момента, когда он упал, — поделился Мартинес. — Собака испугалась, но потом очень обрадовалась. Впоследствии ее вернули хозяевам".
По его словам, хозяев Пиппо в момент инцидента дома не было. "Владельцы собаки отсутствовали по семейным обстоятельствам", – продолжил очевидец.
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