Видно ли богатство на лице: истории женщин с разным уровнем доходов (фото)

Видно ли богатство на лице. Фото: Lezli Rose

Британское издание провело эксперимент, пригласив пять женщин с разными доходами — от £12 000 (примерно 667 000 грн, — Ред.) до £220 000 (примерно 12 230 000 грн, — Ред.) — рассказать, сколько средств они тратят на поддержание своей внешности. Цель — выяснить, можно ли по лицу определить финансовое состояние человека и насколько деньги влияют на внешний вид.

Об этом сообщило издание Dailymail.

Фрэнки Атерстоун, 63 года, владелица эстетической клиники (Рединг)

Самый высокий доход среди участниц имеет 63-летняя Фрэнки Атерстоун, владелица эстетической клиники из Рединга. Ее годовой доход составляет £220 000 (примерно 12 230 000 грн, — Ред.), а расходы на красоту — £21 500 (примерно 1 167 500 грн, — Ред.). Уход за собой она начала еще в подростковом возрасте, когда тратила карманные деньги на средства для кожи.

В студенческие годы Фрэнки работала в заведениях питания, чтобы позволить себе косметику Estee Lauder. После университета она строила карьеру в бухгалтерии, параллельно воспитывая детей. Со временем, пережив развод и менопаузу, решила кардинально изменить жизнь — прошла обучение по эстетике и открыла собственную клинику.

Ее годовые расходы включают £3300 (примерно 183 450 грн, — Ред.) на волосы, £1800 (примерно 100 000 грн, — Ред.) на средства для кожи, £1500 на микронидлинг (примерно 83 000, — Ред.), £800 (примерно 44 500 грн, — Ред.) на филлеры, а также несколько тысяч на спорт, ретриты, остеопатию и витаминные добавки.

Фрэнки отмечает, что не делала подтяжки лица — только ринопластику в 21 год. Она добавляет, что часто слышит удивленные комплименты: многие не верят, что ей за шестьдесят.

Фрэнки Атерстоун. Фото: Lezli Rose

Минрит Каур, 44 года, писательница и опекун (Хейз, Миддлсекс)

Минрит Каур, 44-летняя писательница из британского города Хейз, считает, что внешний вид — не вопрос денег, а прежде всего образа жизни. Она зарабатывает около £20 000 (примерно 1 110 000 грн, — Ред.) в год и тратит всего £91 (примерно 5 000 грн, — Ред.) на косметику и уход, однако люди постоянно удивляются, узнав ее настоящий возраст.

Каур живет с родителями и ухаживает за матерью, у которой тяжелое онкозаболевание. Она признает, что не может позволить себе роскошные процедуры, но даже если бы могла — не видела бы в этом смысла. По ее словам, генетика, отсутствие вредных привычек и регулярные физические нагрузки дают лучший эффект.

Минрит говорит, что ее мама стала для нее настоящим наставником в вопросах красоты. 74-летняя женщина выглядит молодо и придерживается принципа «меньше — это лучше». Она научила дочь умываться холодной водой и не перегружать кожу косметикой.

В ежедневном уходе Минрит использует только крем Nivea за £2 (примерно 111 грн, — Ред.) и кокосовое масло Vatika для волос. Макияж делает редко — несколько раз в месяц, используя тушь, подводку и помаду MAC, которую делит с мамой.

«Даже если бы я завтра выиграла в лотерею, я бы не смогла оправдать расходы целого состояния на одежду или кожу — мне это просто не нравится. Больше всего я трачу только на кроссовки или туристические ботинки, чтобы иметь возможность заниматься спортом», — отметила женщина.

Минрит Каур. Фото: Lezli Rose

Джорджина Помфретт, 45 лет, владелица эстетической клиники из Эппинга

45-летняя Джорджина Помфретт из города Эппинг, графство Эссекс, посвятила 26 лет карьере в индустрии красоты. Она начинала как косметолог, а сейчас руководит собственной клиникой эстетической косметики GK Perfection. Джорджина работает неполный день, чтобы ухаживать за детьми и зарабатывает около £25 000 (примерно 1 390 000 — Ред.). в год.

Женщина рассказала, что не имеет ипотеки, поэтому могу позволить себе тратить больше на внешность. Хотя она платит только себестоимость за продукты, Джорджина все равно инвестирует в свой вид немалую часть дохода.

Помфретт регулярно делает ботокс — впервые попробовала процедуру в 32 года, а сейчас проводит ее раз в четыре месяца. Также она планирует блефаропластику, чтобы избавиться от избыточной кожи на веках — операция стоит £2000 (примерно 111 000 — Ред.).

Каждый месяц Джорджина проходит микронидлинг для улучшения текстуры кожи и дважды в год — инъекции для глубокого увлажнения. В свой ежедневный ритуал ухода она добавляет очищение, сыворотку, увлажняющий крем и средство с SPF, а также принимает коллагеновые добавки.

Ее годовые расходы на красоту составляют £2 516 (примерно 140 000 — Ред.): £500 (примерно 28 000 — Ред.) — на волосы, £1 056 (примерно 59 000 — Ред.) — на спортзал, £560 (примерно 31 000 — Ред.) — на ботокс и £400 (примерно 22 000 — Ред.) — на инъекции для кожи.

Джорджина Помфретт. Фото: Lezli Rose

Катрина Вердон-Роу, 61 год, менеджер по развитию бизнеса (Уимблдон)

61-летняя менеджер по развитию бизнеса Катрина Вердон-Роу из Уимблдона, Южный Лондон, откровенно признается: после победы над раком молочной железы ее отношение к себе полностью изменилось.

Женщина зарабатывает около £60 000 (примерно 3 335 500 грн — Ред.) в год и тратит £17 660 (примерно 982 000 грн — Ред.) только на внешность и уход за телом. В ее ежегодные расходы входят филлеры, ботокс, микронидлинг и химические пилинги. Она также инвестирует в спортзал, персонального тренера, органическое питание и витаминные добавки.

Катрина шутит, что «бросает кухонную раковину себе в лицо», ведь испытывает все, что может помочь коже выглядеть свежей. Ее главная находка — ручной массажер для лица Opatra, который в розничной торговле стоит £8500 (примерно 472 500 грн — Ред.).

Кроме того, Вердон-Роу пользуется светодиодной маской за £250 (примерно 14 000 грн — Ред.), регулярно проходит массажи, посещает хиропрактика, принимает коллаген, моринги и магний. Она пользуется средствами Clarins, органическим касторовым маслом, фильтрованной водой и даже спит на шелковых наволочках.

«Конечно, такие женщины, как Крис Дженнер, повысили ставки для женщин моего поколения, но полная подтяжка лица, как у нее, — это нелегкое дело. Я попробую все хитрости, но я этого делать не буду», — отметила женщина.

Катрина Вердон-Роу. Фото: Lezli Rose

Кэрри Геннеси, 53 года, администратор, директор по эстетике (Саутпорт)

53-летняя директор по эстетике Кэрри Хеннесси из британского города Саутпорт шутит — «мне сделали все, но — надеюсь — вы этого не заметили». Она зарабатывает £12 000 (примерно 667 000 грн — Ред.) в год, но тратит на уход и процедуры почти £9 320 (примерно 517 000 грн — Ред.).

Она работает вместе с мужем Стивеном, врачом-эстетом: процедуры получает по себестоимости, а расходы на дом покрывает муж, поэтому большая часть ее заработка идет на уход. Подростки-сыновья реагируют с юмором на мамины синяки после процедур.

Самая весомая статья расходов сейчас — Sculptra для подтяжки и придания объема. По словам Керри, один курс рассчитывается примерно «на каждое десятилетие жизни». Дополнительно она использует Radiesse для шеи и рук.

Первые инъекции ботокса Хеннесси получила еще в 29 лет в качестве превентивного шага. Сейчас делает ботокс (Azzalure) каждые три месяца, микронидлинг — раз в четыре недели, филлеры для щек и носогубных складок — раз в год. Два года назад перенесла блефаропластику верхних век. В ежедневном уходе придерживается системы ZO Skin Health, пользуется ретиноидом, который называет своим «святым Граалем».

Расходы за год: Azzalure — £960 (около 53 000 грн — Ред.); Sculptra — £2,000 (около 111 000 грн — Ред.); полинуклеотиды — £920 (около 51 000 грн — Ред.); lip flip — £400 (около 22 000 грн — Ред.); микронидлинг — £1,000 (около 55 500 грн — Ред.); Radiesse (шея) — £1,800 (около 100 000 грн — Ред.); ZO Skin Health — £1,600 (около 89 000 грн — Ред.); филлер для щек — £320 (около 18 000 грн — Ред.); носогубные складки — £320 (около 18 000 грн — Ред.).

Керри Хеннесси. Фото: Lezli Rose

Напомним, житель Великобритании Кит Гоуф выиграл в лотерею 9 млн фунтов стерлингов (примерно 495 млн грн — ред.) и это разрушило его жизнь. Мужчина потерял семью, друзей и умер из-за злоупотребления алкоголем.