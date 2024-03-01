Вилла на Багамах, яхта и огромное состояние: правда о самой богатой в мире собаке (фото)

У самой богатой собаки в мире, Гюнтера VI, есть шофер, который возит его с виллу на Багамах, ранее принадлежавшую Мадонне, на мегаяхту в порту Карибского моря, но за этим богатством скрывается мрачная тайна.
История о Гюнтере VI стала известна почти 20 лет назад. Пиар-версия гласит, что овчарка Гюнтер был питомцем богатой и одинокой немецкой графини Карлотты Либенштайн, которая после смерти оставила все свое состояние любимой собаке и его потомству.
Подробности этой истории рассказало издание Daily Star.
Самая богатая собака в мире живет в не просто лучше, чем большинство людей, а буквально купается в роскоши. У Гюнтера есть автомобиль BMW с личным водителем, вилла на Багамах, которая раньше принадлежала Мадонне и огромная яхта в одном из портов на Карибских островах. Его состояние оценивается в 310 млн евро.
Собака живет в роскошном доме на Карибах стоимостью 73 млн евро, имеет целый штат обслуживающего персонала, владеет итальянским футбольным клубом “Пиза” и путешествует по миру.
У Гюнтера есть страницы в социальных сетях, на которых его пиар-команда демонстрирует жизнь собаки, полную обжорства, прогулок на яхте, нелепых встреч и фотосессий.
Издание пишет, что деньгами фактически управляет не собака, а ее законный представитель – 66-летний итальянский бизнесмен Маурицио Миан, который является генеральным директором The Gunther Corporation.
Как утверждала пиарщица Гюнтера Люси Кларксон, когда собака получила наследство от графини Либенштайн, был создан специальный трастовый фонд, чтобы сохранить состояние для Гюнтера и его потомков.
Но позже, когда о собаке решили снять документальный фильм, Маурицио Миан признался, что выдумал всю эту историю с графиней и использовал пса в качестве подставного лица для своих инвестиций в СМИ и недвижимость. Как оказалось, Миан – эксцентричный наследник фармацевтического бизнеса и миллионное состояние досталось ему от матери.
“Эта история звучит безумно. Поэтому, естественно, мы были заинтригованы с самого начала. И за прошедшие годы многие средства массовой информации рассказывали историю Гюнтера. Но на этот раз мы смогли получить беспрецедентную информацию”, – рассказал режиссер-документалист Орельен Летуржи.
“Маурицио живет между реальностью и фантазией. И для него разрушение мифа о графине и ее питомце стало большим провалом. Он жил в этой иллюзии так долго, что она стала частью его личности”, – поделилась исполнительный продюсер фильма Эмили Дюмей.
Читайте также:
Умерла самая старая собака в мире: сколько ей было лет (фото)
Что поза вашей собаки во время сна может рассказать об ее личности, здоровье и характере