Вилла на Багамах, яхта и огромное состояние: правда о самой богатой в мире собаке (фото)

У самой богатой собаки в мире, Гюнтера VI, есть шофер, который возит его с виллу на Багамах, ранее принадлежавшую Мадонне, на мегаяхту в порту Карибского моря, но за этим богатством скрывается мрачная тайна.

История о Гюнтере VI стала известна почти 20 лет назад. Пиар-версия гласит, что овчарка Гюнтер был питомцем богатой и одинокой немецкой графини Карлотты Либенштайн, которая после смерти оставила все свое состояние любимой собаке и его потомству.

Подробности этой истории рассказало издание Daily Star.

Самая богатая собака в мире живет в не просто лучше, чем большинство людей, а буквально купается в роскоши. У Гюнтера есть автомобиль BMW с личным водителем, вилла на Багамах, которая раньше принадлежала Мадонне и огромная яхта в одном из портов на Карибских островах. Его состояние оценивается в 310 млн евро.

Фото: Instagram/guntherrichdog

Собака живет в роскошном доме на Карибах стоимостью 73 млн евро, имеет целый штат обслуживающего персонала, владеет итальянским футбольным клубом “Пиза” и путешествует по миру.

У Гюнтера есть страницы в социальных сетях, на которых его пиар-команда демонстрирует жизнь собаки, полную обжорства, прогулок на яхте, нелепых встреч и фотосессий.

Издание пишет, что деньгами фактически управляет не собака, а ее законный представитель – 66-летний итальянский бизнесмен Маурицио Миан, который является генеральным директором The Gunther Corporation.

Фото: Instagram/guntherrichdog

Как утверждала пиарщица Гюнтера Люси Кларксон, когда собака получила наследство от графини Либенштайн, был создан специальный трастовый фонд, чтобы сохранить состояние для Гюнтера и его потомков.

Но позже, когда о собаке решили снять документальный фильм, Маурицио Миан признался, что выдумал всю эту историю с графиней и использовал пса в качестве подставного лица для своих инвестиций в СМИ и недвижимость. Как оказалось, Миан – эксцентричный наследник фармацевтического бизнеса и миллионное состояние досталось ему от матери.

Фото: Instagram/guntherrichdog

“Эта история звучит безумно. Поэтому, естественно, мы были заинтригованы с самого начала. И за прошедшие годы многие средства массовой информации рассказывали историю Гюнтера. Но на этот раз мы смогли получить беспрецедентную информацию”, – рассказал режиссер-документалист Орельен Летуржи.

“Маурицио живет между реальностью и фантазией. И для него разрушение мифа о графине и ее питомце стало большим провалом. Он жил в этой иллюзии так долго, что она стала частью его личности”, – поделилась исполнительный продюсер фильма Эмили Дюмей.

Читайте также:

Умерла самая старая собака в мире: сколько ей было лет (фото)

Что поза вашей собаки во время сна может рассказать об ее личности, здоровье и характере

14 признаков того, что ваша собака действительно любит вас