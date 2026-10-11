Винтаж вместо масс-маркета: какие вещи в секонд-хенде могут быть лучше новых

Секонд-хенд / © pexels.com

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Шопинг в секонд-хендах и винтажных магазинах давно не является лишь способом сэкономить. Там можно найти вещи из качественных материалов и добротным кроем, которые в современном масс-маркете либо случаются редко, либо стоят гораздо дороже.

Впрочем, как пишет "24 Канал", покупать все подряд не стоит. Есть несколько категорий, на которые при поиске следует обратить особое внимание.

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Шерстяные вещи и кашемир

Пальто / © Credits

Качественное пальто, жакет или свитер из натуральной шерсти сегодня может стоить немало. В секонд-хендах нередко встречаются вещи прошлых десятилетий с высоким содержанием шерсти или даже со 100% натуральным составом.

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Особенно интересны мужские отделы с одеждой 1980–1990-х годов. Пальты того времени часто имеют плотную ткань, четкую линию плеч и хорошо держат форму.

То же касается кашемира. Винтажный трикотаж нередко изготовляли из более длинных и более крепких волокон, поэтому даже после многих лет он может выглядеть лучше новых бюджетных аналогов.

Перед покупкой следует проверить вещь на потертости, дырки от моли, катышки и состояние швов.

Кожаные и байкерские куртки

Кожаная куртка. / © pexels.com

Еще одна категория, которую следует искать на вторичном рынке – вещи из натуральной кожи.

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Качественная кожаная куртка с возрастом может приобретать характерную патину, тогда как дешевые синтетические заменители часто быстро трескаются и теряют вид.

Во время примерки следует проверить, остается ли кожа мягкой и упругой, а также осмотреть подкладку, молнии и манжеты. От вещей с стойким запахом сырости или плесени лучше отказаться.

Джинсы из плотного денима

Джинсы. / © Getty Images

В секонд-хендах также следует искать классические джинсы из 100% хлопка.

Современный деним часто содержит эластан, благодаря которому джинсы более мягкие, но со временем они могут растягиваться и терять форму. Плотный хлопчатобумажный деним сначала ощущается более жестким, однако постепенно адаптируется к фигуре.

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Отдельно можно обратить внимание на джинсы с кромкой selvedge. Ее легко узнать, подвернув штанину: внутри видна узкая аккуратная кромка, часто с цветной нитью.

Что лучше не покупать

Не все вещи все равно удачны для покупки в секонд-хенде. С осторожностью следует относиться к б/у обуви, ведь стелька и подошва уже могли сформироваться под стопу предыдущего владельца.

Также лучше избегать белья из гигиенических соображений и вещей с сильным запахом плесени, который часто невозможно полностью вывести.

Что проверить перед покупкой

Перед тем как идти на кассу, осмотрите подмышки, манжеты, воротник и зоны наибольшего трения. Проверьте состав ткани, фурнитуру, швы и подкладку.

Не менее важна посадка. Если вещь нуждается в серьезной переработке у портного, ее конечная стоимость может оказаться значительно выше, чем казалось вначале.

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