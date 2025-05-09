"Випити горнятко кави" - языковая ловушка: почему не стоит так говорить на украинском о любимом напитке

Выпить чашку кофе

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Случалось ли вам слышать приглашение «випити горнятко кави»? Эта фраза, хоть и кажется благозвучной, на самом деле является распространенной языковой ошибкой, которой следует избегать. Почему так говорить неправильно и как правильно пригласить на чашку ароматного напитка, разъясняет языковед Ольга Багний.

Многие из нас привыкли использовать слово «горнятко», имея в виду обычную чашку, из которой мы пьем кофе. Однако, как отмечает эксперт, это не одно и то же.

«Випити горнятко кави». Вы точно слышали это или читали. Возможно, кто-то приглашал вас на «горнятко кави». Но здесь такое дело: горнятко — это не чашка», — отмечает Ольга Багний.

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Дело в том, что слово «горнятко» имеет свое четкое значение в украинском языке. Это уменьшительно-ласкательная форма к слову «горня» — небольшого горшка, чаще всего глиняного, который традиционно использовался для приготовления пищи. Об этом также предостерегает авторитетное руководство «Чистота и правильность украинского литературного языка» Пантелеймона Ковалева, который четко советует не называть чашку «горнятком», подчеркивая, что первоначальное значение этого слова — маленький горшок. Вспомним хотя бы детские сказки о горшке, который сам варит.

«Випити горнятко кави» можно, но, согласитесь, удобнее пить кофе из чашки или чашки», — иронически замечает языковед. Представить себе элегантный утренний кофе из маленького глиняного горшка действительно сложно.

Итак, когда мы говорим о емкости, из которой пьем кофе, правильно употреблять слова «чашка» или «філіжанка». Соответственно, приглашая кого-нибудь выпить кофе, следует говорить:

«Випити чашку кави»

«Випити філіжанку кави»

«Випити кави» (если подразумевается сам процесс без акцента на емкости)

Использование же слова «горнятко» в этом контексте скорее калькой с русского языка, где слово «чашечка» может иметь более широкое значение, чем украинское «чашка».

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Помня это простое языковое различие, мы сможем обогатить свой язык и избежать распространенной ошибки. Наслаждайтесь любимым напитком правильно, приглашая друзей на чашку ароматного кофе, а не на необычное «горнятко».