Категория
Курьезы
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Вірші", "чарівний", "фольга" — слова, в которых чаще всего ошибаются с ударением: проверь себя

"Вірші", "чарівний", "фольга" — слова, в которых чаще всего ошибаются с ударением: проверь себя

Правильный ударение

Как правильно сделать ударение в словах

Когда в слове есть два или более слогов, то один из них произносим с большей силой и долготой, чем другие, это и называется ударением. Украинцы часто делают ударение в словах  не правильно, сомневаются, где в определенном слове сделать акцент.

Рассказываем, какие ошибки с ударениями чаще всего совершают украинцы во время разговора.

Как правильно сделать ударение в словах:

  • вІрші,
  • горошИна,
  • добУток,
  • прОділ,
  • чарівнИй,
  • ярмаркОвий,
  • близькИй,
  • вИсіти,
  • одинАдцять,
  • мілімЕтр,
  • перЕпис,
  • сільськогосподАрський,
  • привезтИ,
  • фОльга,
  • тризУб,
  • вимОга.

Читайте также:

Следующая публикация