"Вірші", "чарівний", "фольга" — слова, в которых чаще всего ошибаются с ударением: проверь себя

Когда в слове есть два или более слогов, то один из них произносим с большей силой и долготой, чем другие, это и называется ударением. Украинцы часто делают ударение в словах не правильно, сомневаются, где в определенном слове сделать акцент.

Рассказываем, какие ошибки с ударениями чаще всего совершают украинцы во время разговора.

Как правильно сделать ударение в словах:

вІрші,

горошИна,

добУток,

прОділ,

чарівнИй,

ярмаркОвий,

близькИй,

вИсіти,

одинАдцять,

мілімЕтр,

перЕпис,

сільськогосподАрський,

привезтИ,

фОльга,

тризУб,

вимОга.

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