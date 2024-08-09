"Вірші", "чарівний", "фольга" — слова, в которых чаще всего ошибаются с ударением: проверь себя

Как правильно сделать ударение в словах
Когда в слове есть два или более слогов, то один из них произносим с большей силой и долготой, чем другие, это и называется ударением. Украинцы часто делают ударение в словах не правильно, сомневаются, где в определенном слове сделать акцент.
Рассказываем, какие ошибки с ударениями чаще всего совершают украинцы во время разговора.
Как правильно сделать ударение в словах:
- вІрші,
- горошИна,
- добУток,
- прОділ,
- чарівнИй,
- ярмаркОвий,
- близькИй,
- вИсіти,
- одинАдцять,
- мілімЕтр,
- перЕпис,
- сільськогосподАрський,
- привезтИ,
- фОльга,
- тризУб,
- вимОга.
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