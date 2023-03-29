Вирусное фото Папы Римского: искусственный интеллект несет угрозу распространения дезинформации — мнение экспертов

Вместо привычных сдержанных белых касок он избрал более современный вид — длинный модный белый пуховик, его традиционный пекторальный крестик покоится над сжатой талией. Понтифик излучал "крутизну" и "стиль", по словам онлайн-комментаторов, и получил широкую благодарность за свой необычный выбор.

Хотя многие считали эту фотографию правдивой из-за ее реалистичности и Папы, известного своей склонностью нарушать конвенции, она была полностью фальшивой, пишет The Boston Globe.

Это еще один пример изображения, созданного с помощью доступного генератора изображений, работающего на искусственном интеллекте. В этом случае программой был Midjourney, а дипфейковое изображение было размещено на Reddit, прежде чем быстро распространиться на Twitter.

"Добро пожаловать в будущее! Эти вещи пришли, чтобы остаться," — заявил Матиас Риссе, профессор Гарвардского университета, исследовавший последствия искусственного интеллекта.

Риссе заявил, что он "на самом деле немного удивлен, почему именно эта фотография стала такой популярной", поскольку технология производства подобных изображений – и даже фальшивых видео – используется уже десятки лет. Однако он отметил, что это "яркое и заметное упоминание о больших тенденциях", поскольку такие вымышленные визуальные материалы приведут к распространению ложной информации.

BuzzFeed News провело интервью с создателем изображения 31-летним Пабло Ксавьером, заявившим, что был под влиянием грибов, когда ему пришла в голову эта идея.

Ксавьер, живущий в Чикаго и отказавшийся поделиться своей фамилией, заявил, что его повергло в шок, насколько быстро изображение распространилось в Интернете, и что было "безусловно ужасно" видеть, что люди в это верят.

"Вы не всегда можете знать все специфические признаки изображения, созданного искусственным интеллектом", — сказала Алехандра Карабальо, клинический инструктор в киберправовой клинике Юридической школы Гарварда. "Происходящее это снижение барьера доступа к возможности создавать фальшивые изображения, особенно учитывая их реалистичный вид".

Их производство в масштабах может "уменьшить доверие людей — опять же — к тому, что они видят онлайн", — сказала она.

Также читайте Папа Римский согласился посетить Киев, но есть условие

Подлинность изображения может быть второстепенной, сказала Карабальо. Большинство дезинформации в Интернете "легко опровергается", а наиболее вредные визуальные материалы, созданные искусственным интеллектом, обычно вытекают из теорий заговора, сказала она.

"В этом случае это может быть безопасным, если речь идет о том, что носит Папа Римский", — сказала она. "То, что Папа Римский носит странную куртку, не кажется странным по сравнению с тем, что он обычно носит. Но я думаю, что здесь нашей основной проблемой является — что если это политик в какой-то компрометирующей ситуации?".

В ходе чрезвычайных событий, таких как трагедии со многими жертвами, некоторые люди могут использовать технологии для распространения масштабной дезинформации, – сказала Карабалло. Это непременно приведет к хаосу.

Также читайте Папа Римский в начале российского вторжения пытался встретиться с Путиным, ему отказали

"Генеративные технологии искусственного интеллекта революционизируют способ взаимодействия людей с технологиями", — написала в электронном письме Даниэла Рус, директор Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (MIT). Она отметила, что широкое использование измененных изображений "представляет серьезную угрозу целостности общественной дискуссии и может привести к распространению дезинформации и лжи".

Рус отметила, что существование изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта, подчеркивает потенциал использования этой технологии для злоупотреблений и подчеркивает важность разработки защитных механизмов для использования искусственного интеллекта в соответствии с этическими и ответственными принципами, а также потребность в надежных регулированиях".

"Изображения, созданные с помощью генеративного искусственного интеллекта, могут создавать дополнительные риски и проблемы, выходящие за пределы традиционных изображений, такие как распространение ложной информации, причинение вреда репутации, манипулирование общественным мнением и подрыв доверия к институтам", — отметила она.

Также читайте Папа Римский стремится встретиться с Зеленским и Путиным

Риссе отметил, что помимо сохранения степени скептицизма и поиска независимой поддержки, среднему пользователю остается сделать немногое.

Рисс считает, что наибольшие риски возникновения связаны с видео, которые были подвергнуты манипулированию с помощью искусственного интеллекта, а не фотографиями. Возможность создавать дипфейковое видео в скором времени будет легко доступной, с огромным потенциалом для творчества "и, конечно же, со многими причинами для беспокойства".

"Видео все еще функционируют как своеобразный эпистемический предохранитель – если оно зафиксировано на видео, то мы знаем, что это произошло" – сказал он. "Если этого больше не будет, то люди могут начать создавать свои собственные реальности, и по крайней мере пройдет некоторое время, прежде чем все это будет отсортировано. И технология усложняет сортировку вещей вообще".

Хотя на сайтах с генераторами изображений, таких как Midjourney, существует несколько защитных механизмов, с распространением технологии и ее доступностью будет меньше проверок, — сказала Карабалло. Она также упомянула об опасности видео, созданных с помощью искусственного интеллекта, таких как deepfake-порнография.

"Технология развивается быстрее, чем законодательство и политика могут успеть за ней", — сказала она. "Я думаю, что нам действительно нужно остановиться и тщательно обдумать последствия".

Читайте также: