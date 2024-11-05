Вирусный бегемотик Му Денг спрогнозировал результаты выборов в США – фото

Вирусный бегемотик Му Денг из Таиланда сделал свои важные прогнозы по выборам в США. Так, карликовое животное предусмотрело победу Дональда Трампа.

Об этом пишет Daily Star.

Му Денг – это детеныш карликового бегемота, обитающий в открытом зоопарке Таиланда Khao Kheow. Милое создание за последние месяцы покорило Интернет благодаря своим выходкам и наглому поведению, принесшему ему вирусную популярность в Сети.

Получив два арбузных торта на выбор, один из которых был вырезан с именем Трампа, а другой – с именем Харрис, Му Денг выбрала торт Трампа.

Му Денг / Фото: Khao Kheow Open Zoo

Му Денг / Фото: Khao Kheow Open Zoo

Несмотря на это, юзеры убеждены, что действие бегемотика на самом деле транслирует "ешь богатых", а не то, что именно он победит: "Мы смотрим на это неправильно. Она буквально съела Трампа. Она говорит: "Ешьте богатых", "Это была неправильная интерпретация. Му Денг пытается выразить поговорку "есть богатых", то есть съесть Дональда Трампа, что означает, что он хочет снять его с президентской гонки и поддержать Камалу Харрис".

Однако другие согласились с прогнозом Му Денг: "Каждый сейчас морально обязан голосовать за Трампа; вы же не хотите разочаровать Му Денг, не правда ли?".

Напомним, что Харрис и Трамп говорят о конце войны в Украине. Выборы в США – определяющее событие, которое способно кардинально решить судьбу войны России против Украины.

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