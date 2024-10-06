Виттакеры: что известно о сложном происхождении "самой инбредной семьи", говорящей хрюканьем

Это одна из самых известных семей в Америке, покорившая сердца по всему миру благодаря своим взглядам на жизнь.

Семья Виттакеров, живущая в селе Одд, штат Западная Вирджиния, имеет сложную историю с инбридингом, из-за чего некоторые члены семьи живут с разрушительными генетическими дефектами.

Об этом пишет Mirror.

В то время как некоторые из них выходят на работу, чтобы заработать на жизнь, другие, как сообщается, могут общаться только с помощью "хрюкания и лая" и вынуждены полагаться на других, чтобы удовлетворить свои физические и финансовые потребности. Фотограф Марк Лайта посещает Виттакеров уже около 20 лет, рассказывая о реальности их положения, чтобы собрать деньги на улучшение их жизни.

Когда он впервые встретился с ними в 2004 году, Виттакеры жили в бедности в похожем на хижину доме, окруженном сломанной мебелью и грудами мусора. Однако с тех пор их жизнь постепенно улучшается благодаря постоянной поддержке Марка, а также его подписчикам на YouTube-канале Soft White Underbelly.

Инбредная семья Виттакеров / Фото: Фото: YouTube/Soft White Undderbelly

Ранее он создал страницу на GoFundMe, чтобы купить семье новый дом, и присылал им деньги из собственного кармана, когда ему звонили с просьбой о помощи. Но после того, как он узнал, что его обманывают, чтобы выманить деньги, он положил этому конец. В недавнем видео он поделился, как решил простить их, сказав, что он все понимает.

Инбридинг Виттакеров начался с идентичных братьев-близнецов, Генри и Джона, чьи дети поженились и продолжили рожать общих детей. У Генри и его жены Салли родилось семь детей, в том числе Джон, родившийся в 1882 году. Джон влюбился в Аду Ригг, свою двоюродную сестру, и они родили девять детей, в том числе дочь Грейси в 1920 году.

Когда Грейси выросла, она вышла замуж за своего двоюродного брата Джона в 1935 году, с которым у нее были обе линии дедушек и бабушек, и родила 15 детей. К сожалению, многие их дети родились с тяжелыми физическими и умственными недостатками, которые, как считают, были следствием инбридинга.

Инбредная семья Виттакеров / Фото: Фото: YouTube/Soft White Undderbelly

Их самый старший ребенок, Эйлин, умер в июне в 1997 году в результате сердечного приступа, а самый старший сын, Эмери, умер через месяц после рождения в 1938 году в результате пневмонии. Сегодня их 10-й ребенок, Бетти, родившаяся в 1952-м, стала главой семьи после того, как пообещала матери, что не выйдет замуж, чтобы она могла ухаживать за своими 14 братьями и сестрами.

Во время прошедшего визита Марк спросил Бетти о ее родителях, но она не сказала, были ли они родственниками, но позже подтвердила, что ее мама и папа – двоюродные братья и сестры. Ее брат и сестра, Рэй и Лорен, казалось, не могли общаться с помощью слов – вместо этого они использовали хрюканье, лай и движения, чтобы выразить себя. Однако, похоже, они поняли, о чем спрашивал фотограф Марк, без труда.

Инбредная семья Виттакеров / Фото: YouTube/Soft White Undderbelly

Выяснилось, что сын Лорен, Тимми, родился в 1979 году после того, как она подверглась насилию. Сейчас 35-летний парень был единственным членом семьи Виттакер, окончившим среднюю школу. Учась в школе, он использовал вымышленное имя, чтобы защитить свою личность.

Согласно видеозаписям Марка на YouTube, Бетти живет вместе с Рэем и Лорен, а также племянником Тимми. Однако другие члены семьи – такие как ее двоюродные братья, племянницы и другие племянники – время от времени наведываются к ним в гости. Семью защищают соседи, которым не очень нравятся появляющиеся под их дверями незнакомцы, а один разъяренный сосед даже угрожал Марку, когда тот впервые пришел к ним в гости.

Инбредная семья Виттакеров / Фото: YouTube/Soft White Undderbelly

Комментируя его недавнее видео, один пользователь сказал: "Благодарю Марка и команду за то, что позволили нам присоединиться к вашему визиту. Я часто проверяю новости об этой семье. Благословение с Оклахомы вам и вашей семье". Другой пользователь добавил: "Большое спасибо за то, что простил Виттакеров, я очень по ним скучал. Вы действительно отличный человек".

Напомним, ранее Марк Лайта рассказал о самом безумном, что видел в этой семье.

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