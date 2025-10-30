Визажистка покрыла себя 74 880 стразами: как она выглядела (фото, видео)

Реклама

Визажистка Холли Мюррей из Великобритании покрыла все свое тело – буквально с ног до головы – 74 880 стразами, чтобы установить рекорд по количеству страз на теле.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Она провела 15 часов, нанося их с помощью своей команды в преддверии своего появления на телешоу Lo Show dei Record.

Холли выглядела ошеломляюще, когда вышла на телевизионную сцену, сверкая в лучах софитов.

Холли Мюррей / © Guinness World Records

Мюррей пошутила, что ее команда «жила на кофе и шоколаде», чтобы не уснуть достаточно долго и завершить ее трансформацию.

Женщина полностью побила предыдущий рекорд, более чем удвоив 33 139 страз, использованных, когда Федерика Черакки (Италия) вышла на ту же телевизионную сцену, чтобы побить рекорд в 2010 году.

Визажистка-самоучка, собравшая более 2 миллионов подписчиков в Интернете, регулярно демонстрирует свои невероятные навыки макияжа, а в последнее время создала множество устрашающих образов на Хэллоуин, в частности ужасного монстра в стиле Пикачу.

