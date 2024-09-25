Визажистка установила рекорд, который не могли побить 19 лет: чем она удивила (фото)

Визажистка из Сьерра-Леоне побила 19-летний мировой рекорд по наибольшему количеству косметических макияжей за 24 часа, сделанных одним мастером. 26-летняя Мэри Йонгай сделала 111 макияжей.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Она не только превысила свою личную цель – 100, но и побила предыдущий мировой рекорд – 96, который установила Марта Тилаар из Индонезии в 2005 году.

Согласно правилам этого рекорда, каждый макияж требует нанесения консилера, тонального крема, румян или бронзера, по крайней мере, двух цветов теней, подводки для глаз, туши для ресниц, помады или блеска для губ, карандаша для губ, а также прессованной или рассыпчатой пудры.

Визажистка побила мировой рекорд / Фото: Guinness World Records

В день попытки установления рекорда, состоявшейся в столице страны Фритауни, поздравить Мэри собралась немалая толпа, среди которой было несколько местных знаменитостей и министров.

За 24 часа она сделала лишь один 20-минутный перерыв.

Визажистка побила мировой рекорд / Фото: Guinness World Records

Мэри рассказала, что ничего не ела и ни разу не ходила в туалет. Полагаясь на поддерживавшую ее "Божью благодать", она употребляла лишь безалкогольные напитки, отказавшись от каких-либо других стимуляторов, таких как кофеин и никотин.

Визажистка побила мировой рекорд / Фото: Guinness World Records

После того как визажистка завершила окончательный макияж, вокруг нее разразились овации. Описывая суету, она сказала: "Толпа была слишком большой. Даже вывести меня из локации было тяжело. Люди чествовали меня и я чувствовала себя такой довольной. Когда мы шли с места, толпа была слишком велика, и я потеряла сознание, но когда мы добрались к номеру в гостинице, я чувствовала себя такой благословенной, что попыталась побить этот рекорд".

Визажистка побила мировой рекорд / Фото: Guinness World Records

Мэри решила сразиться за этот титул рекорда Гиннеса, вдохновившись рекордным кулинарным марафоном нигерийской шеф-повара Хильды Бачи. Она тренировалась дома много недель, используя своих сестер и друзей в качестве моделей. Впоследствии она становилась все быстрее, а затем совершила пробный заезд, сумев выполнить 48 преобразований за восемь часов. "Это было хорошее начало", – вспоминает она. "Это придало мне уверенность, что я смогу побить рекорд".

Визажистка побила мировой рекорд / Фото: Guinness World Records

Мэри не только попыталась выполнить этот вызов ради собственного личного достижения, но и чтобы повлиять на других, чтобы они следавали своим собственным увлечением: "Достижение этого рекорда – мечта, ставшая реальностью. Будучи молодой девушкой, которая пытается достичь того, что люди считают за невозможно, я очень горжусь собой".

Напомним, мужчина проехал более 150 км на велосипеде без рук. Он справился за семь часов и попал в Книгу рекордов Гиннеса.

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