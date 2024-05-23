Визит Блинкена стал переломным в войне в Украине – астролог Влад Росс

Со второй половины мая в войне в Украине ожидаются положительные изменения: закончатся неудачи ВСУ, они перейдут к крепкой обороне и даже смогут на определенных участках пойти в контрнаступление летом и осенью.

Такой прогноз дал астролог Влад Росс на своем YouTube-канале.

Астролог подчеркнул, что майский визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев стал своеобразным переломом в войне в Украине.

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"Нас ожидает очень жаркое лето и ВСУ начнут "перемалывать" своего врага. И это даже несмотря на то, что Россия и Китай будут склонять нас к перемирию, инициированному Макроном. Но этого не будет, потому что воинственный Марс в мае и первой половине июня будет в Овне, а это значит, что никакой остановки боевых действий и переговоров не будет", – рассказал Влад Росс.

Он также заявил, что уже не следует опасаться российского наступления на Харьков, и заверил, что этого уже не произойдет. Более того, по прогнозу, со временем ВСУ выбьют врага из Волчанска и других населенных пунктов. Не смогут оккупанты захватить и едва ли не самую тяжелую точку на фронте — Часов Яр.

"Добрый полицейский" Энтони Блинкен привез в Украину хорошие новости – нам будет передана значительная поддержка. И переговоры, котрые юудут идти, будут проходить на условиях Украины. Эти переговоры за позиции Украины могут начаться уже осенью, когда в Москве начнутся очень интересные события", – говорит Влад Росс.

По словам астролога, в 2025 году в России произойдут переломные изменения, когда на авансцену выйдут мирные люди, как например мэр Москвы Сергей Собянин.

Влад Росс также прокомментировал предстоящий Саммит мира в Швейцарии. Астролог сказал, что в этот период в небе ожидается магическая зеленая комета. А в середине июня – две планеты большого счастья – Юпитер и Венера – будут в знаке Близнецов, который является знаком переговоров. Поэтому с этого саммита начнется проект "Мир за мир в Украине", который приведет к переговорам осенью.

К слову, старец Кирилл предвещал, что самая тяжелая битва в войне будет в августе, но после нее Украина одержит победу.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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