Визуальная головоломка, которая сбивает с толку всю Сеть: угадайте куда идет конь (фото)

Визуальная головоломка

Видео с темной лошадью на белом поле стало вирусным и вызвало волну споров в соцсетях. Куда же двигается животное — к зрителю или от него?

Об этом написал пользователь Reddit, пишет LAD Bible.

Он поделился коротким роликом с подписью: «Он идет к вам или убегает?» — и вызвал настоящий ажиотаж. На кадрах — лошадь, которая не спеша двигается по заснеженному полю. Но определить, в каком направлении он идет, оказалось непросто.

Оптическая иллюзия / © The LAD bible

Соцсети разделились пополам

Комментарии под видео заполонили споры.

«Мне понадобилась минута, чтобы увидеть, что он близится. Но он точно удаляется», — написал один пользователь.

«Эта лошадь идет туда, куда хочет!» — шутит другой.

«Последняя часть видео доказывает, что он уходит. Но сначала кажется, что приближается», — добавляет третий.

«Чем больше смотрю, тем меньше понимаю»

Некоторые пользователи признаются, что смотрели ролик десятки раз и так и не смогли определиться.

«Честно, я уже устал. Каждый раз вижу другое направление», — комментирует зритель.

Другие считают, что смогли найти подсказку в деталях — в движении копыт и следах на снегу.

Куда же лошадь идет навстречу

В конце концов, тайну раскрыла автор видео Алеся Уиллард, снявшая ролик с собственной лошадью по имени Рудник.

Я хотела показать контраст его темной шерсти на белом снегу. А потом поняла, что иногда кажется, будто он появляется или исчезает. Это создало иллюзию», — рассказала она изданию Newsweek.

На самом деле лошадь двигалась от камеры. Но загадка уже успела захватить миллионы зрителей по всему миру.

