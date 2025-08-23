- Дата публикации
Визуальная головоломка, которая сбивает с толку всю Сеть: угадайте куда идет конь (фото)
Соцсети разразились спорами из-за оптической иллюзии с лошадью. Куда он двигается — к вам или от вас? Ответ не так очевиден.
Видео с темной лошадью на белом поле стало вирусным и вызвало волну споров в соцсетях. Куда же двигается животное — к зрителю или от него?
Об этом написал пользователь Reddit, пишет LAD Bible.
Он поделился коротким роликом с подписью: «Он идет к вам или убегает?» — и вызвал настоящий ажиотаж. На кадрах — лошадь, которая не спеша двигается по заснеженному полю. Но определить, в каком направлении он идет, оказалось непросто.
Соцсети разделились пополам
Комментарии под видео заполонили споры.
«Мне понадобилась минута, чтобы увидеть, что он близится. Но он точно удаляется», — написал один пользователь.
«Эта лошадь идет туда, куда хочет!» — шутит другой.
«Последняя часть видео доказывает, что он уходит. Но сначала кажется, что приближается», — добавляет третий.
«Чем больше смотрю, тем меньше понимаю»
Некоторые пользователи признаются, что смотрели ролик десятки раз и так и не смогли определиться.
«Честно, я уже устал. Каждый раз вижу другое направление», — комментирует зритель.
Другие считают, что смогли найти подсказку в деталях — в движении копыт и следах на снегу.
Куда же лошадь идет навстречу
В конце концов, тайну раскрыла автор видео Алеся Уиллард, снявшая ролик с собственной лошадью по имени Рудник.
Я хотела показать контраст его темной шерсти на белом снегу. А потом поняла, что иногда кажется, будто он появляется или исчезает. Это создало иллюзию», — рассказала она изданию Newsweek.
На самом деле лошадь двигалась от камеры. Но загадка уже успела захватить миллионы зрителей по всему миру.
