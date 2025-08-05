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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
144
Время на прочтение
1 мин

Визуальная головоломка: найдите бриллиантовое кольцо за полминуты

Задача может показаться простой, но большинство людей терпят поражение. Эта головоломка поможет улучшить концентрацию и внимание.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Головоломка

Головоломка / © Freepik

Готовы бросить вызов собственному зрению? Эта визуальная головоломка может показаться легкой на первый взгляд, но большинство людей терпят поражение уже на старте. Вам понадобятся не только острое зрение, но и молниеносная реакция, чтобы уложиться в 30 секунд.

Головоломку опубликовало издание Mirror.

Попробуйте себя в роли «всевидящего глаза» — это хитро замаскированное задание заставит внимательно всматриваться в каждый сантиметр картинки. Такие упражнения не только помогают убить время, но и положительно влияют на работу мозга — улучшают концентрацию и внимание, как доказали ученые.

Да, эта игра не превратит в ученого NASA и не сделает членом Mensa, но точно прокачает когнитивные способности. Бонусом — проверка, насколько хорошо вы умеете держать себя в руках, когда секундомер безжалостно тикает.

Эту задачку разработала компания F.Hinds, и она уже стала вызовом для тысяч людей.

На иллюстрации — типичная картина отдыха где-то в теплом туристическом уголке: рынок с разнообразием сувениров, пляж, загорелые туристы… Но где-то среди всего этого затерялась маленькая блестящая деталь — бриллиантовое кольцо. На поиски есть всего 30 секунд.

Найдите бриллиантовое кольцо за 30 секунд

Найдите бриллиантовое кольцо за 30 секунд

Решение

Если же найти кольцо не удалось, вот решение:

Бриллиантовое кольцо на картинке

Бриллиантовое кольцо на картинке

К слову, ранее в Сети распространялась головоломка, где надо было найти скрытое лицо на фото. Лишь 10% людей могли справиться с этой задачей.

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