Визуальная головоломка: найдите бриллиантовое кольцо за полминуты

Головоломка / © Freepik

Реклама

Готовы бросить вызов собственному зрению? Эта визуальная головоломка может показаться легкой на первый взгляд, но большинство людей терпят поражение уже на старте. Вам понадобятся не только острое зрение, но и молниеносная реакция, чтобы уложиться в 30 секунд.

Головоломку опубликовало издание Mirror.

Попробуйте себя в роли «всевидящего глаза» — это хитро замаскированное задание заставит внимательно всматриваться в каждый сантиметр картинки. Такие упражнения не только помогают убить время, но и положительно влияют на работу мозга — улучшают концентрацию и внимание, как доказали ученые.

Реклама

Да, эта игра не превратит в ученого NASA и не сделает членом Mensa, но точно прокачает когнитивные способности. Бонусом — проверка, насколько хорошо вы умеете держать себя в руках, когда секундомер безжалостно тикает.

Эту задачку разработала компания F.Hinds, и она уже стала вызовом для тысяч людей.

На иллюстрации — типичная картина отдыха где-то в теплом туристическом уголке: рынок с разнообразием сувениров, пляж, загорелые туристы… Но где-то среди всего этого затерялась маленькая блестящая деталь — бриллиантовое кольцо. На поиски есть всего 30 секунд.

Найдите бриллиантовое кольцо за 30 секунд

Решение

Если же найти кольцо не удалось, вот решение:

Реклама

Бриллиантовое кольцо на картинке

К слову, ранее в Сети распространялась головоломка, где надо было найти скрытое лицо на фото. Лишь 10% людей могли справиться с этой задачей.