- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 144
- Время на прочтение
- 1 мин
Визуальная головоломка: найдите бриллиантовое кольцо за полминуты
Задача может показаться простой, но большинство людей терпят поражение. Эта головоломка поможет улучшить концентрацию и внимание.
Готовы бросить вызов собственному зрению? Эта визуальная головоломка может показаться легкой на первый взгляд, но большинство людей терпят поражение уже на старте. Вам понадобятся не только острое зрение, но и молниеносная реакция, чтобы уложиться в 30 секунд.
Головоломку опубликовало издание Mirror.
Попробуйте себя в роли «всевидящего глаза» — это хитро замаскированное задание заставит внимательно всматриваться в каждый сантиметр картинки. Такие упражнения не только помогают убить время, но и положительно влияют на работу мозга — улучшают концентрацию и внимание, как доказали ученые.
Да, эта игра не превратит в ученого NASA и не сделает членом Mensa, но точно прокачает когнитивные способности. Бонусом — проверка, насколько хорошо вы умеете держать себя в руках, когда секундомер безжалостно тикает.
Эту задачку разработала компания F.Hinds, и она уже стала вызовом для тысяч людей.
На иллюстрации — типичная картина отдыха где-то в теплом туристическом уголке: рынок с разнообразием сувениров, пляж, загорелые туристы… Но где-то среди всего этого затерялась маленькая блестящая деталь — бриллиантовое кольцо. На поиски есть всего 30 секунд.
Решение
Если же найти кольцо не удалось, вот решение:
К слову, ранее в Сети распространялась головоломка, где надо было найти скрытое лицо на фото. Лишь 10% людей могли справиться с этой задачей.