Визуальная головоломка: как найти 3 отличия за пятнадцать секунд и потренировать внимательность

Головоломка

Реклама

Проверка остроты зрения и развития внимательности через решение визуальных головоломок является отличным способом тренировки мозга. К примеру, сюжет с растерянной домохозяйкой у раковины с пеной и вантузом на первый взгляд кажется полностью идентичным на обоих рисунках. Однако внимательное сравнение деталей позволяет выявить три скрытых отличия. Обычно на поиск таких нюансов опытным мастерам наблюдательности уходит не более 15 секунд.

Где именно скрывались отличия

Если сравнить оба изображения самостоятельно, то можно заметить следующие отличия:

Реклама

На правой картинке в стопке посуды у мойки не хватает одной тарелки.

На второй картинке полностью отсутствует пена, стекающая с переполненной раковины.

У женщины заметно отличается прическа.

Тем, кому удалось заметить все три детали менее чем за 15 секунд, следует похвалить себя за высокий уровень наблюдательности.

Ответ на головоломку

Польза регулярных визуальных упражнений

Регулярное решение подобных задач полезно тем, что оно активно тренирует концентрацию, зрительную память и способность сосредотачиваться на мелочах. Когда мозг сравнивает размеры, формы и взаимное расположение предметов, это обеспечивает отличную интеллектуальную разминку, позволяющую отвлечься от повседневной рутины и поддерживать разум в тонусе.

Новости партнеров