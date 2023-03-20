Вкусный и сладкий: ранние сорта картофеля, которые следует посадить этой весной

Украинцы начинают высаживать картофель во второй половине весны. Этот универсальный корнеплод едят круглый год. Но всегда хочется полакомиться молодой картошкой как можно раньше. Поэтому ТСН.ua подобрал для вас супер ранние сорта картофеля.

О вкусных и сладких ранних сортах картофеля рассказали в Telegram-канале Дача. Сад і город.

Елена

Средне ранний сорт картофеля, у которого от появления первых всходов до уборки урожая проходит от 45 до 60 дней.

Корнеплоды имеют овальную форму, белую мякоть и светло-красную кожицу. Главной особенностью этого сорта картофеля можно назвать тот факт, что его редко поражают грибковые или бактериальные болезни. Поэтому сорт Елена прекрасно подходит для начинающих, ведь за ним не нужно особо тяжело ухаживать или часто подкармливать.

Ариэль

Ультраранний сорт Ариэль созревает очень быстро (от 34 до 40 дней), поэтому можно получить за летне-осенний период сразу несколько урожаев.

Главная особенность его состоит в том, что плоды формируются до того, как может возникнуть угроза заражения их фитофторозом. Картофель среднего размера (170 г), светло-желтого цвета, овальные. Обладает вкусной кремовой мякотью, не темнеет после приготовления.

Антонина

Еще один ранний сорт, который созревает примерно через 45-60 дней после появления первых всходов.

Растение считается высокостойким к картофельному раку, но может пострадать из-за фитофтороза или нематод. Корнеплоды в среднем достигают веса 150 г. На кусте может быть от 6 до 10 плодов. Имеют светлый желтый цвет и желтую мякоть. Этот сорт подходит для приготовления пюре, запекания.

Барон

Супер ранний сорт картофеля, первый урожай которого можно собирать через 45 дней после появления первых всходов. Прекрасно адаптируется к неблагоприятным погодным условиям. Мало подвержен появлению картофельного рака или повреждению нематодой.

По вкусовым качествам этот сорт выгодно выделяется среди других и считается одним из самых лучших. Картофель достаточно неприхотлив, подходит начинающим. Даже в неблагоприятных погодных условиях дает высокий урожай. Средний вес клубней примерно 190 г. Они имеют овальную форму, желтый оттенок, слегка мягкие на ощупь.

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