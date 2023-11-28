Владелец ресторана гениально отомстил клиентам, оставившим плохие отзывы о его заведении (фото)

Владелец ресторана отомстил клиентам, оставившим плохие отзывы о его заведении в Интернете.

Об этом пишет ladbible.com.

33-летний Джозеф Смит владеет рестораном Smokin' Joe's в Гисборо, Великобритания.

Недавно он представил достаточно "уникальную" маркетинговую технику, направленную на троллей в социальных сетях, которые, по его мнению, оставляли негативные отзывы, даже не посещая заведение. И он утверждает, что большинству его клиентов нравится эта стратегия.

Smokin' Joe's недавно продемонстрировали конкурс по питанию, который они провели в социальных сетях. Но закусочную раскритиковали люди, заявившие, что это "невозможно" и "пустой расход пищи".

Джозеф Смит / Фото: Kennedy News and Media

Это привело к словесной войне между заведением и комментаторами, когда закусочная защищала вызов и якобы высмеивала своих критиков.

После ссоры в социальных сетях Джозеф назвал свои еженедельные фирменные гамбургеры "Дастин [фамилия удалена]" и "Майкл [фамилия удалена]" после того, как два человека, по его словам, "напали на бизнес".

Он утверждал, что Дастин троллил сообщения ресторана в Facebook, но Дастин утверждает, что просто указал на то, что ему не нравится идея выбрасывания пищи. Он назвал поведение компании непрофессиональным и заявил, что разногласия по пищевым отходам никогда не должны были выйти из-под контроля.

Скриншот переписки / Фото: Kennedy News and Media

Джозеф сказал, что затем назвал второй бургер в честь Майкла, который, как он утверждает, также троллил страницу его ресторана в Facebook, в частности, сообщения с конкурсами еды.

Ресторан регулярно высмеивает своих критиков, отвечая на негативные отзывы, призывая тех, кому они не нравятся, идти в Макдональдс.

Джозеф сказал: "Я действительно хочу подчеркнуть, что мы назвали эти гамбургеры в честь троллей. Это лишь хейтеры, а не реальные клиенты, когда-либо посещавшие ресторан. Это очень важный момент, потому что я не хотел бы отталкивать клиента, я никогда не был человеком, который принимает вещи лежа, поэтому на некоторые из этих комментарии (о наших проблемах с едой) я начал отвечать, пытаясь быть немного юмористическим и насмешливым с ними. Я знаю, что наша клиентская база поступает подобным образом, и в нужный момент мы имеем определенное настроение. Мы всегда будем яростно защищаться и продвигать себя. Но одновременно мы являемся профессиональным заведением, и если у кого-то действительно есть законная жалоба, она будет рассмотрена должным образом, и мы ценим все отзывы, которые мы получаем, хорошие и плохие, если они законны, но хочу подчеркнуть, это хейтеры, которые никогда не посещали ресторан и просто нападают на бизнес, потому что не согласны с постами. Когда дело доходит до реальных клиентов, мы делаем все возможное, чтобы клиент был доволен, и мы были очень доступны".

Джозеф Смит / Фото: Kennedy News and Media

Однако пользователи соцсетей разделились во взглядах Джозефа на борьбу с троллями. В то время как некоторые хвалили этот шаг и утверждали, что им очень хотелось посетить ресторан, у других было противоположное мнение:

Почему какой-то бизнес ведет себя так? Независимо от того, что произошло или не произошло, жаргонные споры в социальных сетях – это действительно непрофессионально

Бизнесмену это не принесет пользы. Это все равно что наблюдать за спором 13-летних детей. На самом деле, не самый лучший ход

Напомним, в Польше задержали украинку из-за бриллиантов в носках. Стоимость драгоценных камней – более 950 000 злотых.

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