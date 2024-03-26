Владелец ресторана отомстил бывшей, которая бросила его "из-за бедности": что он учудил (фото)

После этого пользователи убедились, что она поступила правильно.

Владелец ресторана отомстил своей бывшей, бросившей его из-за "бедности" – огромным публичным дерзким сообщением.

Новый ресторан под названием Chingu Korean BBQ в скором времени должен открыться в австралийском городе Каролина-Спрингс, но уже сейчас он привлекает много внимания благодаря гигантскому рекламному щиту перед ним.

На нем написано "Привет, София, ты порвала со мной, потому что я был беден. Теперь у меня есть деньги, чтобы открыть корейское барбекю, ты сожалеешь об этом?".

Сообщение заставило многих людей задуматься о предыстории разрыва и о том, кто такая загадочная София. Пост стал вирусным на Reddit, и многие поделились своим шоком от такого смелого шага.

Месть – это блюдо, которое лучше всего подавать на барбекю

Интересно, они снова вместе?

Успех все еще является лучшей местью

Это один из способов привлечь внимание к твоему новому бизнесу

Я думаю, это просто депрессия для парня. Тот факт, что ему нужно делать это, а не двигаться дальше ради кого-нибудь лучшего, лишь доказывает, что он никогда не будет счастлив в своей жизни

Черт возьми, она правильно сделала, что ушла от него, чувак затаил на нее обиду

Но другие пользователи предположили, что это может быть просто разумной рекламной идеей перед открытием ресторана: "Это 100% рекламный трюк. Нет никакой Софии. И это сработало", "Это может быть и фейк, и просто умная реклама. Сегодняшнее поколение рекламирует по-другому".

Напомним, мужчина отомстил бывшей, которая бросила его из-за веса, похудев на 64 кг. Он похвастался результатом, показав свои фото "до" и "после".

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