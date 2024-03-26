Владелец ресторана отомстил бывшей, которая бросила его "из-за бедности": что он учудил (фото)

После этого пользователи убедились, что она поступила правильно.
Владелец ресторана отомстил своей бывшей, бросившей его из-за "бедности" – огромным публичным дерзким сообщением.
Новый ресторан под названием Chingu Korean BBQ в скором времени должен открыться в австралийском городе Каролина-Спрингс, но уже сейчас он привлекает много внимания благодаря гигантскому рекламному щиту перед ним.
На нем написано "Привет, София, ты порвала со мной, потому что я был беден. Теперь у меня есть деньги, чтобы открыть корейское барбекю, ты сожалеешь об этом?".
Корейское барбекю... с удвоенной силой??
автор: u/FanTa_DudE , Мельбурн
Сообщение заставило многих людей задуматься о предыстории разрыва и о том, кто такая загадочная София. Пост стал вирусным на Reddit, и многие поделились своим шоком от такого смелого шага.
- Месть – это блюдо, которое лучше всего подавать на барбекю
- Интересно, они снова вместе?
- Успех все еще является лучшей местью
- Это один из способов привлечь внимание к твоему новому бизнесу
- Я думаю, это просто депрессия для парня. Тот факт, что ему нужно делать это, а не двигаться дальше ради кого-нибудь лучшего, лишь доказывает, что он никогда не будет счастлив в своей жизни
- Черт возьми, она правильно сделала, что ушла от него, чувак затаил на нее обиду
Но другие пользователи предположили, что это может быть просто разумной рекламной идеей перед открытием ресторана: "Это 100% рекламный трюк. Нет никакой Софии. И это сработало", "Это может быть и фейк, и просто умная реклама. Сегодняшнее поколение рекламирует по-другому".
Напомним, мужчина отомстил бывшей, которая бросила его из-за веса, похудев на 64 кг. Он похвастался результатом, показав свои фото "до" и "после".
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