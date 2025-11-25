Владелец Боинга забыл о самолете на 12 лет — как такое случилось

«Мы даже не знали, что владеем им!»: Air India «потеряла» самолет / © pexels.com

14 ноября самолет Boeing 737-200, более 13 лет простаивавший в аэропорту Калькаты (устар. — Калькутты), наконец-то выехал на тягачи-прицепе. Это было бы рутинным событием, если бы не удивительное обстоятельство. Air India — авиакомпания, которой принадлежал 43-летний самолет — даже не знала о его наличии.

Об этом пишет The Times of India.

Именно генеральный директор Air India Кэмпбелл Уилсон во внутреннем сообщении для сотрудников компании сообщил, что авиакомпания не знала о существовании самолета, пока представители аэропорта не указали им на это.

«Хотя „списание“ старого самолета не является чем-то необычным, этот — вот что мы даже не знали, что владеем им недавно!» — сказал Уилсон, отметив, что самолет пропал из бухгалтерских книг компании и институциональной памяти организации во время приватизации три года назад.

Самолет B737-200 (регистрационный номер VT-EHH) присоединился к флоту Indian Airlines в сентябре 1982 года, а затем был сдан в аренду Alliance Air в феврале 1998 года. Самолет вернулся в состав Indian Airlines в марте 2007 года, где использовался как грузовой самолет. В августе того же года самолет был передан Air India после объединения с Indian Airlines.

Затем самолет использовался India Post, прежде чем окончательно был выведен из строя в 2012 году. С того времени он находился на юго-восточной окраине аэропорта.

Место, где он был припаркован, теперь будет использован для строительства одного из двух новых ангаров.

