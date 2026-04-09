Владелец отправил попугая Бебе в подводное приключение: в Сети разгорелся скандал (видео)

Попугай по имени Бебе плавает в море / © соцмережі

Реклама

Белокрылый попугай по имени Бебе стал звездой соцсетей после публикации видео, где он исследует морское дно внутри специально сконструированной минисубмарины. Ролик собрал более 600 тысяч лайков в Instagram. Однако вызвал неоднозначную реакцию: от увлечения «птичьим космонавтом» до обвинений владельца в жестоком обращении с животным.

Об этом пишет Daily Mail.

Владелец птицы Стивен Лойер разработал для своего любимца герметичный аппарат, который назвал «Бебесферой». Во время 15-минутного погружения на глубину около одного метра попугай наблюдал за рыбами и кораллами. Он был в прозрачном контейнере с постоянной подачей кислорода.

Реклама

Поскольку люди не поверили, что видео настоящее, Лойер снял еще один ролик. Он показал свое устройство вблизи: это обычная пластиковая емкость, к которой присоединили баллон для пейнтбола, чтобы попугай мог дышать чистым воздухом.

По словам владельца, безопасность была приоритетом. Конструкция имела систему контроля потока воздуха, односторонний клапан выпуска пузырей и датчик уровня кислорода. Для стабилизации плавучести на наружной части контейнера закрепили тяжелые свинцовые.

Попугай Бебе / © соцмережі

«Это абсолютно аутентично. Это было самодельное устройство, которое тщательно протестировали, прежде чем Бебе ушла с ним в воду», — подчеркнул Стивен Лойер.

Пока одни пользователи шутили, что «друзья попугая никогда ему не поверят», защитники животных выразили резкое возмущение. В частности, представители организации PETA назвали подобный эксперимент безответственным. Они отметили, что помещать птицу под воду в тесном контейнере — это неоправданный риск.

Реклама

Хозяин Бебе отвергает обвинения в стрессировании животного и заверил, что попугай привык к экстремальным приключениям.

«Он вошел добровольно. Ему нравится делать подобные приключенческие дела с нами. Он не был в стрессе — мы знаем, как выглядит наша птица, когда ему плохо», — добавил владелец.

Друзья семьи также отмечают, что Бебе ведет активный образ жизни: попугай регулярно «участвует» в велопрогулках и даже прыжках с парашютом. Несмотря на критику, поклонники эксперимента сравнили погружение Бебе с полетом человека в космос, считая это уникальным опытом для птицы.

Папуга на ім’я Бебе плаває у морі. / © соцмережі

