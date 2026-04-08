Владелец собачки Аполо был шокирован после того, как результаты ДНК-теста показали настоящую породу его щенка, кардинально отличавшуюся от ожиданий.

В вирусном посту на Reddit пользователь u/KH33T4H поделился впечатлениями о своей собаке Аполо.

В течение месяцев владелец считал, что Аполо — собака породы веймаранер. Но тест показал, что собачка на самом деле является смесью лабрадора и дога.

По результатам теста Аполо состоит из 51,4% лабрадора ретривера и 48,6% дога. Этот результат стал шоком для владельца, который был уверен в своем первоначальном предположении, основываясь на облике Аполо.

В посте на Reddit было несколько фотографий Аполо на разных этапах его жизни. Первые четыре снимка показывают его в возрасте около 3-4 месяцев, а последние четыре — почти 7-месячного щенка.

В сообщении владельца говорится, что «был шокирован результатами теста собаки».

Хотя владелец не сомневается в точности ДНК-теста, пост показывает, насколько слабой была его начальная гипотеза. Убеждение, что Аполо — веймаранер, базировалось исключительно на его внешности как маленького щенка, что оказалось обманчивым.

Пост быстро привлек внимание других пользователей Reddit, многие из которых оставили свои комментарии.

Реакция пользователей

«Я никогда не видела такой серебристой собаки, которая не была бы веймаранером. Эти лапки… он будет большим! Я имею в виду именно этот оттенок серебристого, не просто синий».

«Понимаю, почему можно было подумать о веймаранере — так же было и у меня, пока я не увидел мордочку и белое пятно. Тогда вспомнил о лабрадоре».

«О, Боже, он выглядит как милый дурачок! Какое жадное пузико!»

