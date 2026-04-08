Владелец щенка был шокирован после ДНК-теста — пес оказался не тем, кем его считали

ДНК-тест раскрыл правду о щенке Аполо и шокировал его владельца.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Щенок / © Associated Press

Владелец собачки Аполо был шокирован после того, как результаты ДНК-теста показали настоящую породу его щенка, кардинально отличавшуюся от ожиданий.

В вирусном посту на Reddit пользователь u/KH33T4H поделился впечатлениями о своей собаке Аполо.

В течение месяцев владелец считал, что Аполо — собака породы веймаранер. Но тест показал, что собачка на самом деле является смесью лабрадора и дога.

Так выглядит веймаранер Фото: Википедия / © teespring.com

По результатам теста Аполо состоит из 51,4% лабрадора ретривера и 48,6% дога. Этот результат стал шоком для владельца, который был уверен в своем первоначальном предположении, основываясь на облике Аполо.

В посте на Reddit было несколько фотографий Аполо на разных этапах его жизни. Первые четыре снимка показывают его в возрасте около 3-4 месяцев, а последние четыре — почти 7-месячного щенка.

В сообщении владельца говорится, что «был шокирован результатами теста собаки».

Хотя владелец не сомневается в точности ДНК-теста, пост показывает, насколько слабой была его начальная гипотеза. Убеждение, что Аполо — веймаранер, базировалось исключительно на его внешности как маленького щенка, что оказалось обманчивым.

Пост быстро привлек внимание других пользователей Reddit, многие из которых оставили свои комментарии.

Реакция пользователей

  • «Я никогда не видела такой серебристой собаки, которая не была бы веймаранером. Эти лапки… он будет большим! Я имею в виду именно этот оттенок серебристого, не просто синий».

  • «Понимаю, почему можно было подумать о веймаранере — так же было и у меня, пока я не увидел мордочку и белое пятно. Тогда вспомнил о лабрадоре».

  • «О, Боже, он выглядит как милый дурачок! Какое жадное пузико!»

