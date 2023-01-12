Владелица паба родила младенца просто в заведении, которое работало: ее муж в перерывах наливал пиво

Посетители были в заведении вплоть до начала родов.

В городе Корнуолл в Великобритании женщина родила младенца прямо в пабе, владелицей которого является ее семья. Заведение работало вплоть до момента родов у женщины.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

По данным издания, владельцы паба захотели, чтобы их четвертый ребенок родился не в больнице, а дома. Однако квартира супругов была опасна для домашних родов, поэтому пара решила рожать в пабе, владельцами которого они являются.

Фото: mirror.co.uk

Паб работал до родов, однако муж предупредил посетителей, что будет вынужден их рассчитать, когда его жена начнет рожать. Когда 30-летняя Бобби сказала своему 42-летнему мужу, что начались схватки, он начал заполнять специальный бассейн для родов, попросив посетителей покинуть эту часть паба. В то же время, он еще и успевал наливать клиентам пиво.

Фото: mirror.co.uk

Когда начались роды, то посетители без нареканий покинули заведение. Впоследствии у пары родился четвертый ребенок.

Владельцы паба говорят, что рождение их дочери стало настоящим событием. Люди ожидали рождения младенца и даже спорили, когда начнутся роды.

Напомним, 33-летний Джей Ингрем из Австралии решил публично позорить женщин, которые будут проявлять готовность предать своих партнеров, флиртуя с ним в соцсетях. Для этого он с помощью фотошопа встраивает свои фото в их парные фотографии и публикует такие изображения.

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