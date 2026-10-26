Владельцы iPhone массово жалуются на батарею: выключите эту настройку, пока не поздно

Почему быстро садится батарея на iPhone / © pexels.com

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Выключение фонового обновления для приложений, которым оно не требуется, может помочь снизить потребление энергии. В то же время, быстрое разряжение аккумулятора имеет и другие причины: высокая яркость экрана, слабый мобильный сигнал, активность отдельных приложений и состояние самой батареи.

Какую настройку iPhone стоит проверить

Функция Background App Refresh или «Обновление контента» позволяет приложениям получать новую информацию в фоновом режиме. Благодаря этому новостные ленты, почтовые клиенты и другие программы могут показывать актуальные данные после открытия.

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Однако фоновая активность иногда увеличивает расход заряда. Если определенная программа часто обновляет информацию, но вы редко ею пользуетесь, следует ограничить для нее эту возможность.

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Чтобы изменить настройки, выполните следующие действия.

Откройте «Параметры» на iPhone. Выделите раздел «Общие». Выберите «Обновление контента». Выключите функцию для отдельных приложений или выберите режим, использующий только Wi-Fi.

Названия пунктов могут отличаться в зависимости от версии iOS и языка интерфейса. Apple подтверждает, что пользователи могут управлять фоновым обновлением как для отдельных приложений, так и для системы в целом.

Следует учитывать, что при отключении этой функции некоторые приложения могут загружать новые данные только после запуска. Поэтому необходимо оставить фоновое обновление для тех программ, где важно получать актуальную информацию без задержек.

Как проверить, что именно разряжает батарею

Прежде чем изменять другие параметры, проверьте статистику потребления энергии. Она поможет определить, какие приложения и системные процессы используют больше заряда.

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Для этого откройте «Параметры» → «Аккумулятор». Просмотрите статистику использования за день и за последние несколько дней. Обратите внимание на программы, потребляющие много энергии в фоновом режиме.

Также можно воспользоваться несколькими способами экономии заряда:

Уменьшите яркость экрана. Яркий дисплей может значительно увеличивать потребление энергии.

Включите режим низкого потребления энергии. Ограничивает часть фоновых процессов и некоторые функции смартфона.

Используйте Wi-Fi по возможности. При сильном сигнале Wi-Fi устройство обычно тратит меньше энергии, чем при работе через мобильную сеть.

Проверьте состояние аккумулятора. Если его максимальная емкость заметно снизилась, смартфон может работать меньше времени между подзарядками.

Если проблема возникла сразу после обновления iOS, не торопитесь делать выводы. После установки новой версии, система может еще некоторое время выполнять фоновые задания, что временно увеличивает расход энергии.

FAQ

Нужно ли полностью выключать фоновое обновление iPhone?

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Не обязательно. Можно отключить его для приложений, которым не требуется регулярное обновление данных. Это поможет ограничить лишнюю фоновую активность, в то же время сохранив нужные функции других программ.

Что делать, если iPhone быстро разряжается даже после смены настроек?

Проверьте статистику потребления заряда в разделе «Аккумулятор», уменьшите яркость экрана и при необходимости включите режим низкого потребления энергии. Если аккумулятор продолжает терять заряд, проверьте его максимальную емкость и состояние. Если система рекомендует обслуживание, обратитесь в авторизованный сервисный центр Apple.

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