Владельцы принесли домой котенка: реакция кошки-хозяйки покорила Сеть (видео)

Реакция кошки Джанги на нового котенка дома / © скриншот с видео

Когда мужчина решил принести домой маленького котенка, он искренне надеялся, что это станет отличной компанией для его любимицы Джанги. Однако реакция кошки оказалась совсем не такой, как ожидал владелец.

Об этом свидетельствует опубликованное в TikTok видео.

Вместо радости и интереса, Джанги возмущенно встретила нового пушистого гостя. Видео, которое опубликовал ее владелец Юджин, быстро стало вирусным: оно набрало более полумиллиона лайков и около 4000 комментариев.

На кадрах, вызвавших настоящий взрыв смеха в Сети, видно, как Джанги с широко открытыми глазами и громким возмущением реагирует на появление нового жителя — британского котенка по имени Банги. Его присутствие вызвало у кошки не восторг, а скорее раздражение.

«В тот раз моя кошка полностью разозлилась, когда мы взяли для нее котенка», — подписал ролик Юджин.

На видео также слышно, как хозяин пытается разговором успокоить свою кошку.

«Ты просто должна привыкнуть к этому. Не надо сердиться. Я знаю, что это твой дом, но ты будешь делиться им. Все будет хорошо. Ты привыкнешь, тебе понравится. Тебе нужна социальная жизнь. Это не угроза», — обращается Юджиндо к своей возмущенной любимице.

Мужчина отмечает, что не случайно разговаривает с ней — он убежден, что кошка понимает человеческую речь, поэтому пытается объяснить ей ситуацию словами.

Такую бурю эмоций хозяин объясняет тем, что Джанги до того момента никогда не видела других котов — Банги стал первым, кого она встретила. Это вызвало у нее не только неприятие, но и определенный стресс. Впрочем, как уверяет Юджин, все изменилось со временем: кошка и котенок подружились и теперь проводят вместе все время.

