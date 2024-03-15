"Властелин колец": мужчина натянул 11 металлических изделий на пенис и потерял сознание (фото)

В Таиланде мужчину доставили в больницу после того, как он натянул на свой член 11 колец.

Об этом пишет NTK.

Считается, что пациент потерял сознание из-за ограничения кровотока. Пенис мужчины опасно покраснел и отек.

Его доставили из дома в ближайшую больницу, где медики были вынуждены обратиться за помощью к бригаде скорой помощи, чтобы срезать кольца с его набухшего интимного места.

Мужчина попал в больницу после того, как натянул 11 колец на пенис / Фото: Jam Press

Поскольку пациент был без сознания, врачам пришлось вставить трубку в его половой член для того, чтобы вышла накопившаяся моча.

Мужчина попал в больницу после того, как натянул 11 колец на пенис / Фото: Jam Press

В результате врачи смогли вылечить травмы мужчины.

Мужчина натянул 11 колец на пенис / Фото: Jam Press

Он возобновляется после пережитых испытаний в больнице в Бангкоке.

Непонятно, почему пациент надел 11 колец на свое мужское достоинство. Считается, что он либо пытался растянуть свой член, чтобы добиться большей длины, либо пытался усилить удовольствие во время мастурбации.

Если кольца на половом члене слишком туго затянуты или носятся в течение длительного времени, они могут вызвать приапизм – расстройство, при котором половой член сохраняет жесткую эрекцию без какой-либо стимуляции. Это состояние может привести к необратимым повреждениям, в частности к гангрене пениса, что иногда может привести к ампутации.

Тем временем местный житель пошутил: "Властелин 11 колец".

Напомним, ранее тренер захотел увеличить пенис и надел на него пластину весом 3 кг. Он думал, что сможет накачать член, как другие мышцы.

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