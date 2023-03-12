Категория
Курьезы
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Влюбилась в соцсетях: в Тернопольской области девушка сбросила незнакомцу свои интимные фото и поплатилась

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2010
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Влюбилась в соцсетях: в Тернопольской области девушка сбросила незнакомцу свои интимные фото и поплатилась

Фото: pixabay.com

Мужчина требовал у девушки деньги и хвастался этим своим друзьям.

В Тернопольской области двое мужчин шантажировали девушку тем, что опубликуют в соцсетях ее интимные фото. Из-за этого она потеряла около 17 тысяч гривен.

Об этом говорится в приговоре Бучачского районного суда.

По данным суда, девушка весной 2021 познакомилась в одной из социальных сетей с мужчиной. Он на тот момент находился за границей и попросил ее сбросить ему два интимных фото. Девушка согласилась и сделала это. Когда подозреваемый вернулся из-за границы, поругался с новой знакомой. Тогда он начал ее шантажировать тем, что опубликует фотографии в Интернете. За это мужчина ежемесячно почти год требовал у нее денег.

Но на этом все не кончилось. Подозреваемый рассказал о легком заработке своему знакомому и тот тоже начал шантажировать потерпевшую, требуя от нее денег. Как следствие – девушка потеряла 16 900 гривен, а чтобы это прекратить в 2022 году обратилась в полицию, задержавшую шантажистов.

На суде подозреваемый подтвердил, что действительно требовал у потерпевшей деньги. Другой мужчина заявлял, что он хотел средств от потерпевшей, чтобы "заставить" своего знакомого удалить ее фотографии.

Потерпевшая же на судебном заседании рассказала, что она познакомилась с мужчиной в 2021 году в соцсетях и начала активно с ним общаться с помощью видеосвязи. Впоследствии новый знакомый попросил девушку сбросить ему свои интимные фото, и она это сделала. После этого "кавалер" больше года ее шантажировал. В 2022 году к притязанию присоединился еще и его друг. После этого потерпевшая решила обратиться в полицию и мужчин задержали во время передачи им 2500 грн. В общей сложности девушка потеряла 16 900 грн. Однако на суде потерпевшая заявила, что мужчины уже вернули ей деньги и просила их строго не наказывать.

Однако Бучачский районный суд строго наказал шантажистов. Их приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, в Тернопольской области мужчина отправил через Instagram фото и видео, как он занимается сексом с бывшей. Женщина отреагировала и обратилась в суд.

Читайте также:

Дети не должны знать интимных подробностей жизни родителей! – психоаналитик Анна Кушнерук

Дети не должны знать интимных подробностей жизни родителей! – психоаналитик Анна Кушнерук

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2010
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация