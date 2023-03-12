Влюбилась в соцсетях: в Тернопольской области девушка сбросила незнакомцу свои интимные фото и поплатилась

В Тернопольской области двое мужчин шантажировали девушку тем, что опубликуют в соцсетях ее интимные фото. Из-за этого она потеряла около 17 тысяч гривен.

Об этом говорится в приговоре Бучачского районного суда.

По данным суда, девушка весной 2021 познакомилась в одной из социальных сетей с мужчиной. Он на тот момент находился за границей и попросил ее сбросить ему два интимных фото. Девушка согласилась и сделала это. Когда подозреваемый вернулся из-за границы, поругался с новой знакомой. Тогда он начал ее шантажировать тем, что опубликует фотографии в Интернете. За это мужчина ежемесячно почти год требовал у нее денег.

Но на этом все не кончилось. Подозреваемый рассказал о легком заработке своему знакомому и тот тоже начал шантажировать потерпевшую, требуя от нее денег. Как следствие – девушка потеряла 16 900 гривен, а чтобы это прекратить в 2022 году обратилась в полицию, задержавшую шантажистов.

На суде подозреваемый подтвердил, что действительно требовал у потерпевшей деньги. Другой мужчина заявлял, что он хотел средств от потерпевшей, чтобы "заставить" своего знакомого удалить ее фотографии.

Потерпевшая же на судебном заседании рассказала, что она познакомилась с мужчиной в 2021 году в соцсетях и начала активно с ним общаться с помощью видеосвязи. Впоследствии новый знакомый попросил девушку сбросить ему свои интимные фото, и она это сделала. После этого "кавалер" больше года ее шантажировал. В 2022 году к притязанию присоединился еще и его друг. После этого потерпевшая решила обратиться в полицию и мужчин задержали во время передачи им 2500 грн. В общей сложности девушка потеряла 16 900 грн. Однако на суде потерпевшая заявила, что мужчины уже вернули ей деньги и просила их строго не наказывать.

Однако Бучачский районный суд строго наказал шантажистов. Их приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, в Тернопольской области мужчина отправил через Instagram фото и видео, как он занимается сексом с бывшей. Женщина отреагировала и обратилась в суд.

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